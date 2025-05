5 livros de coach para quem vive se perdendo — mas sempre quer te mostrar o caminho

Faça Acontecer (2013), Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg, COO do Facebook e musa da meritocracia com MBA, transformou sua trajetória executiva em um manifesto corporativo disfarçado de empoderamento. Com a elegância de quem atravessa reuniões milionárias sem derramar o latte, ela explica como “fazer acontecer” — contanto que você não se importe em moldar seu feminismo ao dress code do escritório. Aqui, liderança feminina é uma questão de ajuste de postura, tom de voz e, preferencialmente, de uma babá em tempo integral. A protagonista da narrativa é ela mesma: mulher bem-sucedida que sobe os degraus do mercado com salto firme, planilhas na mão e a certeza de que o mundo pode ser consertado com feedbacks construtivos e metas trimestrais. Sem tempo para revoluções, ela sugere reuniões. No lugar de utopias, OKRs. E se o teto de vidro persistir, talvez seja hora de revisar seu planejamento estratégico. A obra promete guiar leitoras rumo ao topo — desde que elas tenham acesso a creche, terapia, cônjuge compreensivo, wi-fi estável e um certo desprendimento quanto às contradições do capitalismo de plataforma. É feminismo Lean In: magro, polido e pronto para ser exibido no LinkedIn. Uma leitura essencial para quem acredita que o empoderamento começa com uma planilha e termina com um TED Talk em Davos.