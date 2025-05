5 livros que ninguém lê, mas todo mundo posta no Instagram

Contra a Interpretação e Outros Ensaios (1966), Susan Sontag

Há textos que pensam. E há textos que cortam o pensamento em lâminas precisas. Nesta coletânea, Susan Sontag desafia a supremacia da interpretação como forma dominante de relação com a arte. Seu argumento é incisivo: ao reduzir a obra ao que ela “representa”, perdemos aquilo que ela é — sua presença formal, seu impacto sensorial, sua violência estética. Com estilo firme e inteligência aguda, Sontag reivindica uma crítica que sinta antes de decifrar, que valorize o corpo da obra mais que sua suposta alma escondida. Seus ensaios atravessam temas diversos — do cinema à literatura, da fotografia à política — sempre com o mesmo impulso: libertar o olhar do peso da alegoria. Ela escreve contra a obsessão por códigos, metáforas e moralizações, em defesa de uma recepção mais física, mais concreta, mais vital. Entre provocações e diagnósticos, emerge uma proposta crítica rigorosa: menos hermenêutica, mais erotismo; menos teoria totalizante, mais atenção ao detalhe, à superfície, ao estilo. Em tempos de sobreanálise, sua defesa da experiência direta com a obra soa como um manifesto contemporâneo. Não há complacência em seu gesto. Ao expor os limites de certas formas de leitura, ela propõe um novo pacto com a arte — não como algo a ser desvendado, mas como algo a ser enfrentado, com olhos atentos e sentidos à flor da pele.