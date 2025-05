Antes de Freud ser Freud: 7 livros que moldaram seu pensamento — todos com tradução em português

O Romance de Leonardo da Vinci (1900), Dmitri Merejkovski

Na Florença do Renascimento, entre igrejas ainda em construção e ateliês saturados de pó de mármore, um jovem aprendiz é atraído pelo enigma de um mestre: Leonardo da Vinci. Giovanni Beltraffio, recém-chegado à cidade, vê-se não apenas diante de um gênio incomparável, mas de um espírito que desafia convenções religiosas, científicas e morais com um olhar de espantosa liberdade. Na figura de Leonardo, o discípulo encontra mais do que um pintor — vê um símbolo vivo da ruptura e do mistério, alguém que não oferece respostas, mas convoca perguntas. Ao acompanhar o mestre em suas criações e silêncios, Giovanni se depara com uma nova forma de ver o mundo: menos como obra divina imutável, e mais como sistema em movimento, passível de experimentação. Mas o fascínio logo se mistura a inquietações. Em um tempo onde fé e ciência se entrechocam, a convivência com Da Vinci cobra um preço — o de duvidar das certezas herdadas, o de arriscar-se na fronteira entre luz e sombra. Narrado com densidade filosófica e beleza plástica, o romance é também um retrato da juventude que busca, com fervor e angústia, uma linguagem própria. Giovanni não emerge como gênio, mas como testemunha sensível da passagem do mundo antigo para uma era onde o homem se põe no centro — e com isso, se perde e se revela.