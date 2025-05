7 livros premiados lançados nos últimos 10 anos que você precisa ler

O Avesso da Pele (2020), Jeferson Tenório

Após a morte de seu pai, um professor negro assassinado pela polícia, um jovem embarca em uma jornada de autoconhecimento e reconciliação com seu passado. A narrativa alterna entre diferentes períodos da vida do protagonista, explorando as complexidades das relações familiares, raciais e sociais no Brasil contemporâneo. Com uma linguagem poética e sensível, o autor aborda temas como racismo estrutural, masculinidade e a busca por identidade. A obra oferece um retrato íntimo e poderoso das experiências de homens negros em uma sociedade marcada por desigualdades. Vencedor do Prêmio Jabuti, este romance destaca-se por sua relevância e profundidade emocional, sendo uma leitura essencial para compreender as nuances da experiência negra no Brasil.