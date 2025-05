7 livros que todo mundo mente que leu — mas quase ninguém passou da metade

Guerra e Paz (1869) — Liev Tolstói

Enquanto o exército de Napoleão avança sobre a Rússia, famílias da aristocracia tentam manter a ordem de um mundo que já começou a ruir. A narrativa alterna com fluidez cenas de salões elegantes e campos de batalha, acompanhando personagens que oscilam entre o dever, a fé e o desejo — Pierre, o herdeiro inseguro em busca de sentido; Andréi, o soldado idealista; Natacha, cuja juventude é testada por paixões e tragédias. Mas não se trata apenas de uma saga familiar. O autor intercala capítulos de análise histórica, digressões filosóficas e reflexões sobre a vontade humana diante do acaso e da guerra. O romance desafia o leitor não apenas por sua extensão — com mais de 1.200 páginas e dezenas de personagens —, mas por seu ritmo próprio, que exige entrega. As batalhas são descritas com precisão quase documental; os momentos íntimos, com lirismo contido. Tudo parece se mover entre opostos: ação e contemplação, razão e fé, ruína e renascimento. Muitos leitores se encantam com as primeiras páginas, mas poucos persistem até o fim, vencidos pelo volume e pela densidade reflexiva. Ainda assim, para os que permanecem, há recompensa: um mosaico humano de rara profundidade, em que cada gesto ecoa além do tempo da narrativa.