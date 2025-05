5 livros que vão te fazer chorar até lavar a alma

Beleza e Tristeza (1964), Yasunari Kawabata

Um escritor de meia-idade retorna a Kyoto para ouvir os sinos do Ano Novo e reencontrar uma antiga amante, agora uma artista reclusa. O reencontro desperta memórias de um relacionamento marcado por paixão e arrependimento. A atual aluna e companheira da artista, uma jovem talentosa e emocionalmente instável, observa com ciúmes e planeja vingança. A narrativa explora as complexidades do amor, da arte e da memória, revelando como o passado influencia o presente. Com uma prosa delicada e introspectiva, o romance mergulha nas emoções humanas mais profundas. As paisagens de Kyoto servem como pano de fundo para uma história de beleza melancólica e desejos não realizados. Este livro é uma meditação sobre a impermanência e as cicatrizes deixadas pelo tempo.