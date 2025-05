Os 10 livros de ficção mais vendidos no Brasil em abril de 2025

A lista dos 10 livros de ficção mais vendidos no Brasil no mês de abril de 2025 resulta de um cruzamento entre os dados disponibilizados pelo PublishNews e o ranking de vendas da Amazon Brasil. A seleção representa uma amostragem das obras mais comercializadas no período, considerando tanto o desempenho em livrarias físicas e online quanto a performance na principal plataforma de varejo digital do país.

O ranking do PublishNews é elaborado a partir da soma simples das vendas informadas por todas as livrarias e redes participantes, incluindo grandes grupos como Leitura, Martins Fontes, Amazon (em sua atuação como marketplace), entre outros. Os números e gráficos divulgados refletem essa soma agregada. Trata-se, portanto, de uma amostra significativa — mas não exaustiva — do mercado livreiro nacional.

Já a Amazon opera com base em um sistema próprio de atualização em tempo real, que reflete exclusivamente as vendas realizadas na plataforma, com forte influência de algoritmos, marketing digital e promoções pontuais. Ao cruzar essas duas fontes — PublishNews e Amazon —, a lista busca oferecer uma visão mais ampla e integrada do comportamento de compra de livros de ficção no Brasil.

A seleção contempla, sobretudo, títulos de forte apelo comercial: romances contemporâneos, thrillers, histórias de amor e suspense psicológico, frequentemente classificados como bestsellers. Embora não represente a diversidade completa da produção literária nacional e internacional, esta amostragem oferece um retrato consistente dos livros que, no período analisado, concentraram atenção, interesse e vendas no mercado editorial brasileiro.

É Assim que Acaba, Colleen Hoover (Galera Record) Uma jovem determinada acredita ter encontrado o grande amor da sua vida: um homem inteligente, gentil e bem-sucedido. Mas quando episódios de violência começam a emergir, ela se vê diante de um dilema doloroso. Ao mesmo tempo em que tenta proteger a si mesma, revive lembranças de sua infância e confronta o ciclo de abusos que marcou sua família. Em meio a conflitos emocionais intensos, ela precisa escolher entre permanecer por amor ou romper por dignidade. A escrita é crua, emotiva e extremamente empática, trazendo à tona questões delicadas com sensibilidade e coragem. Trata-se de uma narrativa sobre os limites do afeto, o poder da memória e a necessidade de romper pactos silenciosos com o sofrimento. Conquista o leitor pela verdade que não tenta suavizar. Um dos romances mais debatidos e necessários dos últimos tempos.

A Empregada, Freida McFadden (Arqueiro) Millie está desesperada por um emprego e aceita trabalhar como empregada na casa dos Winchester, um casal rico com uma filha pequena. Logo percebe que a rotina ali é tudo menos normal. Nina, a patroa, age de maneira errática e parece esconder algo; Andrew, o marido, é gentil demais. Millie passa a desconfiar de que há algo sinistro naquela casa, especialmente quando descobre que a porta do sótão onde ela dorme tranca apenas por fora. Conforme a tensão cresce, segredos vêm à tona e o que parecia ser um emprego temporário se transforma em um jogo perigoso de manipulação, mentira e sobrevivência. Com capítulos curtos e reviravoltas constantes, a trama conduz o leitor a um desfecho que reverte completamente o ponto de vista inicial, revelando quem realmente controla a narrativa.

Tudo é Rio, Carla Madeira (Record) Dalva e Venâncio vivem um casamento marcado por silêncio, amor e tragédia. Após a perda da filha, o luto os separa e expõe feridas que nunca cicatrizaram. Lucy, uma prostituta conhecida na cidade, cruza o caminho de Venâncio e passa a influenciar diretamente o destino do casal. Em uma narrativa que alterna tempos e pontos de vista, a autora constrói um romance sobre desejo, maternidade, abandono e redenção. A escrita é concisa, lírica e profundamente sensorial, revelando a complexidade das relações humanas em suas formas mais contraditórias. O enredo se desenrola como o rio do título: ora calmo, ora devastador. Sem vilões ou heróis, a história oferece um retrato delicado e brutal da alma humana, com momentos de ternura que não excluem a violência emocional e moral dos personagens.

Verity, Colleen Hoover (Galera Record) Lowen Ashleigh é uma escritora em crise financeira que aceita a proposta de continuar uma série de sucesso iniciada por Verity Crawford, autora famosa que está em estado vegetativo após um acidente. Ao se hospedar na casa da família para organizar os manuscritos, Lowen encontra um texto inédito, possivelmente autobiográfico, onde Verity narra segredos perturbadores sobre o casamento, a maternidade e sua verdadeira personalidade. Envolvida com Jeremy, o marido de Verity, Lowen começa a desconfiar de que a autora pode não estar tão incapacitada quanto parece. A tensão cresce à medida que o manuscrito avança, e o leitor é forçado a questionar a confiabilidade de todos os envolvidos. Com uma construção de suspense gradual, a história entrega dilemas morais e um desfecho que deixa espaço para múltiplas interpretações.

Maxton Hall: Salve-se, Mona Kasten (Globo Alt) Ruby Bell é uma estudante bolsista determinada a não chamar atenção em um colégio de elite frequentado pela juventude mais rica da Alemanha. Quando descobre por acidente um segredo comprometedor de Lydia Beaufort, irmã de James, o garoto mais influente e arrogante da escola, vê sua rotina virar de cabeça para baixo. James faz de tudo para silenciá-la, mas aos poucos, a tensão entre os dois evolui para uma atração inesperada. Ruby, ambiciosa e cheia de princípios, tenta resistir, enquanto James lida com as expectativas da família e seus próprios conflitos internos. Com linguagem acessível e ritmo ágil, a narrativa aborda temas como poder, desigualdade, privilégio e autoafirmação. A relação entre os protagonistas evolui entre confrontos e descobertas, equilibrando romance juvenil com crítica social.

A Biblioteca da Meia-Noite, Matt Haig (Bertrand Brasil) Nora Seed está convencida de que sua vida não vale mais a pena. Após uma sequência de perdas e decepções, ela tenta o suicídio e desperta em um lugar misterioso: uma biblioteca infinita entre a vida e a morte. Cada livro representa uma vida diferente que ela poderia ter vivido caso tivesse tomado outras decisões. Guiada por uma bibliotecária enigmática, Nora revisita caminhos abandonados — uma carreira musical, um casamento desfeito, uma vida no exterior. Ao mergulhar nessas possibilidades, ela confronta arrependimentos, afetos e a verdadeira natureza da felicidade. A história alterna fantasia leve com reflexões existenciais sobre identidade, culpa e aceitação. Com uma linguagem sensível e acessível, o livro oferece ao leitor uma experiência reconfortante e filosófica sobre o valor do presente.

Jantar Secreto, Raphael Montes (Companhia das Letras) Bernardo, Hugo, Miguel e Leitão são jovens do interior que se mudam para Copacabana e dividem um apartamento enquanto enfrentam dificuldades financeiras e frustrações profissionais. Em meio ao desespero, surge uma ideia macabra: promover jantares secretos com carne humana. O que começa como transgressão logo se transforma em empreendimento rentável e cruel, revelando o lado mais perverso de cada um deles. A narrativa mistura crítica social, suspense psicológico e horror realista, em um retrato sombrio da ambição e da banalização da violência. A escrita é direta e provocadora, e os eventos se sucedem em ritmo vertiginoso. A cada novo jantar, os limites morais se dissolvem, e a degradação ética dos personagens se torna irreversível. Uma leitura impactante, desconfortável e profundamente atual.

Nunca Minta, Freida McFadden (Record) Tricia está em um novo relacionamento e aceita o convite do namorado para passar um fim de semana em sua cabana isolada. O detalhe é que sua ex-namorada desapareceu misteriosamente nesse mesmo local. Quando uma tempestade os prende na casa, Tricia encontra objetos e documentos que despertam suspeitas — incluindo um diário antigo que pode revelar o que realmente aconteceu. Conforme investiga, começa a perceber contradições no comportamento de seu companheiro, ao mesmo tempo em que se torna emocionalmente envolvida demais para recuar. A tensão cresce a cada revelação, e o leitor é conduzido por uma sequência de reviravoltas engenhosas. Com narrativa ágil e atmosfera claustrofóbica, o enredo explora obsessão, manipulação e confiança em ambientes aparentemente seguros.

A Paciente Silenciosa, Alex Michaelides (Record) Alicia Berenson, artista plástica renomada, mata o marido com cinco tiros no rosto e, desde então, permanece em completo silêncio. Internada em uma instituição psiquiátrica, ela se torna um mistério para a imprensa, a medicina e o público. Theo Faber, um psicoterapeuta obcecado pelo caso, se candidata a uma vaga na clínica apenas para tentar entender os motivos do crime e quebrar o silêncio de Alicia. A narrativa alterna entre os registros clínicos de Theo e os acontecimentos que cercam o passado de Alicia, revelando camadas psicológicas e distorções que desafiam o leitor a todo instante. A tensão cresce de forma sutil até um clímax impactante que reverte o olhar sobre toda a história. Com ritmo fluido e atmosfera inquietante, é um thriller psicológico de construção exemplar.