Apenas 1 em cada 504 pessoas acerta o significado de mais de 40 dessas 50 palavras — sem consultar o Google

Você pode até se considerar uma pessoa com bom vocabulário. Lê bastante, domina bem a norma culta e até solta uma palavra difícil no meio da conversa, só para testar o ambiente. Mas será que sua autoconfiança linguística sobrevive a um desafio como este? Porque aqui não basta parecer inteligente — é preciso ser.

Selecionamos 50 palavras que circulam pelas margens da língua portuguesa: termos eruditos, esquecidos, ambíguos ou simplesmente ignorados até pelos mais estudiosos. E acredite: em testes informais, menos de 0,2% das pessoas acertaram o significado de 40 ou mais. O motivo? Essas palavras habitam um território onde só os leitores obsessivos, os escritores solitários e os dicionários sobrevivem.

Pesquisas na área da linguística indicam que o vocabulário ativo médio de um adulto gira entre 20 e 35 mil palavras — mas a maioria se limita ao uso repetido de menos de 5 mil no dia a dia. Palavras raras, como as deste teste, vivem na camada passiva do idioma, onde só o hábito intenso de leitura e a atenção à linguagem refinada conseguem alcançar. Este desafio, portanto, não é apenas um jogo: é um termômetro do seu repertório lexical — e um convite à humildade. Se você acertar 40 ou mais, parabéns: está entre os 504. Se não, tudo bem. A língua portuguesa é generosa, mas nunca perdoa a arrogância.