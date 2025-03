São 30 livros. Leu 6? Bom gosto. Leu 10? Já é insuportável. Leu todos? Nem você se aguenta

Resultado do desafio:

0 a 2 livros — Ainda vive em paz. E consegue falar de séries sem culpa.



3 a 5 livros — Já flertou com o caos literário… e achou instigante.



6 a 10 livros — Usa ironia como vírgula. E sente orgulho disso.



11 a 19 livros — Anda com citações na ponta da língua e uma leve intolerância no olhar.



20 a 29 livros — Sabe o gosto exato da decadência — e serve com café.



Todos os 30 — Você já não conversa: você monologa entre parênteses mentais.