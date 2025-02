Romance recém-chegado na Netflix é um dos 10 mais assistidos do momento no Brasil e vai te fazer cancelar os planos de sábado à noite

O filme “Garota Mais Linda do Mundo” tem uma premissa intrigante e uma maneira habilidosa de conduzir sua narrativa, equilibrando dinamismo e envolvimento. Ainda que alguns momentos possam parecer menos verossímeis, a produção entrega uma experiência cativante e memorável. A química entre os protagonistas, vividos por Reza Rahadian e Sheila Dara, figura entre os pontos altos da trama. Rahadian reafirma seu carisma e versatilidade, justificando sua recorrente presença no cinema indonésio, enquanto Dara complementa a dinâmica com naturalidade, garantindo diálogos e interações fluidas, sem artifícios desnecessários.

A construção da trama ocorre sem atropelos ou forçamentos, permitindo que o espectador se conecte gradualmente com os personagens e seus dilemas. A direção acerta ao imprimir um ritmo equilibrado, evitando excessos ou cortes abruptos que possam comprometer a progressão da história. Entretanto, certas transições emocionais poderiam ter sido mais bem elaboradas, como a mudança de postura de Kiara em relação a Reuben. Inicialmente indiferente, sua transformação ocorre de maneira súbita, sem uma base sólida que justifique a virada. Além disso, o desfecho se desenrola rapidamente, deixando a impressão de que algumas resoluções foram apressadas, diminuindo o impacto emocional da conclusão.

A cinematografia captura com sensibilidade as paisagens naturais da Indonésia, proporcionando um deleite estético ao público. A paleta de cores é cuidadosamente planejada, intensificando a ambientação e ampliando as emoções transmitidas em cada cena. Um dos momentos mais marcantes ocorre quando os protagonistas ficam presos em uma ilha, criando um cenário propício para o desenvolvimento de sua relação. Além de visualmente encantadora, essa sequência se mostra essencial para aprofundar a conexão entre eles, explorando suas fragilidades e cumplicidade de forma convincente.

Por outro lado, a caracterização do protagonista masculino como um playboy soa um tanto forçada. O estereótipo não condiz plenamente com a construção de sua personalidade ao longo da trama, tornando essa faceta pouco convincente. Se a intenção era criar um contraste entre sua postura inicial e sua evolução, o roteiro não executa essa transição de maneira orgânica, enfraquecendo a credibilidade da transformação do personagem.

Apesar dessas ressalvas, o filme cumpre bem sua função de entreter e emocionar. O roteiro, ainda que com alguns deslizes, é fluido e natural, permitindo uma imersão confortável na narrativa. Seria interessante ver essa história desenvolvida em um formato seriado, o que possibilitaria um aprofundamento maior dos personagens e de suas relações, tornando a experiência mais coerente e satisfatória. No geral, trata-se de uma produção que, apesar de alguns tropeços, consegue oferecer uma experiência envolvente e visualmente deslumbrante, consolidando-se como uma obra que merece ser assistida.