Os 15 filmes disponíveis na Netflix mais bem avaliados pelo público em 2020

8 — A Hell or High Water (2016), David Mackenzie

Os irmãos Toby e Tanner moram no interior do Texas e estão sendo pressionados com as dívidas hipotecárias da fazenda de sua família. Para não perderem as terras, eles resolvem viajar pelo Texas assaltando as agências do banco que está fazendo a cobrança. Mas, no meio do caminho, eles cruzam com Hamilton, um delegado prestes a se aposentar que faz de tudo para capturá-los.