Marvel e DC: as 11 cenas mais sensuais das histórias em quadrinhos

Batman e Talia

Em “Batman: Son of the Demon”, o homem-morcego acaba se unindo ao supervilão Al Ghul de Ra para derrotar um inimigo em comum. Ao longo do caminho, Batman se casa com a filha de Al Ghul, Talia. Em uma sequência memorável, eles aproveitam a noite de núpcias. Talia engravida, mas anula o casamento e mente para o herói, dizendo que sofreu um aborto espontâneo.