Os 10 filmes com as melhores cenas de sexo da história do cinema

A revista americana “Esquire” publicou um ranking com os dez melhores filmes que abordam o tema “sexo”. A seleção foi elaborada por Kevin Maher, um dos críticos de cinema mais importantes do mundo, com passagens por jornais como “The Guardian”, “The Observer” e “The Times”. Em ordem decrescente, o jornalista elencou os longas que contêm as melhores cenas de sexo da história do cinema, independente do gênero dos filmes, indo da comédia ao drama. O resultado é um compilado de produções que mostram como as atitudes e a visão da sociedade com relação à sexualidade e nudez mudaram ao longo das décadas. A Revista Bula reuniu numa lista o ranking de Maher, com a sinopse de cada filme.

10 — Orquídea Selvagem (1989), Zalman King

Emily é uma advogada recém-contratada de uma importante corretora de Nova York. Apesar de ser inteligente, ela é muito ingênua. Em uma viagem para o Rio de Janeiro, onde pretende fechar negócio com empresários chineses, ela conhece o multimilionário americano James Wheeler, que esbanja uma vida de luxo e gosta de ter total controle sobre as mulheres. Ao se envolver com James, Emily irá conhecer o lado novo e erótico de sua personalidade.

9 — Azul é a Cor Mais Quente (2013), Abdellatif Kechiche

Adèle é uma adolescente de 15 anos que enfrenta os desafios da chegada da maturidade. Nos cabelos azuis da encantadora Emma, ela descobre sua primeira paixão por outra mulher. Sem poder revelar a ninguém seus desejos, ela inicia uma intensa relação com Emma, que a leva para uma viagem de descobertas e prazer. Mas, apesar da paixão, Adèle ainda precisa lutar contra o preconceito de sua família. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, em 2013.

8 — Tarzan, o Filho das Selvas (1981), John Derek

Em 1910, a bela inglesa Jane Parker acompanha seu pai, James, em uma expedição na África. Eles desejam desbravar a selva e procuram um lendário homem branco que cresceu junto aos animais, longe da civilização. James descobre que esse homem é Tarzan e deseja capturá-lo. Mas, ao perceber que está em perigo, o selvagem decide sequestrar a filha de seu algoz. Não demora muito para Tarzan e Jane se sintam intensamente atraídos um pelo outro.

7 — A Última Ceia (2001), Marc Forster

Letícia é uma mulher negra que acaba de perder o marido, um assassino condenado à pena de morte. Hank é um agente carcerário racista que está em luto pelo filho que cometeu suicídio. As tragédias unem a vida dos dois, que se envolvem sexualmente, entregando-se a uma paixão avassaladora. Mas, para viver esse amor e dar uma nova chance à vida, Hank precisa superar o seu preconceito. O filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Halle Berry, em 2002.

6 — Corpo em Evidência (1993), Uli Edel

O milionário Andrew Marsh foi encontrado morto em sua cama e todas as provas levam a crer que ele foi assassinado. A suspeita do crime recai sobre Rebecca Carlson, uma mulher sensual, dona de uma galeria de arte, que foi a principal beneficiada no testamento de Andrew. Para provar sua inocência, Rebecca contrata Frank Dulaney como seu advogado. Frank é atraído por sua cliente e inicia um relacionamento que pode colocar sua vida em risco.

5 — Kids (1995), Larry Clark

Em Nova York, um grupo de amigos adolescentes consomem drogas indiscriminadamente, se envolvem em brigas e quase nunca praticam sexo seguro. Nesse cenário, Telly está determinado a transar com o maior número de virgens que conseguir, mas não utiliza preservativos. Em contrapartida, Jennie vai ao médico fazer alguns exames e é diagnosticada com HIV. Mas, ela acabou de perder sua virgindade. Justamente com Telly.

4 — 007: Cassino Royale (2006), Martin Campbell

Esse é o filme que conta o início da franquia 007. Em sua primeira missão, James Bond vai para as Bahamas. Ele está atrás de Le Chiffre, o maior banqueiro de organizações terroristas espalhadas pelo mundo, que pretende conseguir dinheiro em um jogo de pôquer milionário no Cassino Royale. Bond foi enviado para jogar contra o banqueiro, fazendo com que ele perca a partida. E para cumprir sua tarefa, ele terá a companhia da sedutora Vesper Lynd.

3 — Team America: Detonando o Mundo (2004), Trey Parker

Team America é uma equipe paramilitar que age em âmbito mundial, com a missão de proteger o planeta de ameaças terroristas e garantir sua estabilidade. Após descobrir que um ditador norte-coreano está armazenando armas em seu país, o grupo é enviado para combatê-lo. Entre eles, está Gary, que irá usar seus talentos dramáticos para se infiltrar entre os terroristas. Durante a missão, ele se apaixona por Lisa, uma jovem psicóloga que também faz parte da equipe.

2 — Shame (2011), Steve McQueen

Brandon é um publicitário bem-sucedido que mora sozinho em Nova York. Ele não consegue viver um relacionamento amoroso estável, pois é viciado em sexo e sua vida se resume à busca do prazer físico. Ele sente vergonha de suas pulsões e não tem coragem de se abrir com ninguém. Mas, sua rotina irá mudar com a chegada da irmã, Sissy, que decide passar uns dias em seu apartamento, o único lugar onde Brandon conseguia manifestar seus desejos livremente.