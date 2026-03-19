Filme polonês sobre aceitação e afirmação que é quase uma terapia, na Netflix

Em “Fanfic”, dirigido por Marta Karwowska, Tosiek decide assumir sua identidade como um garoto trans e precisa sustentar essa decisão diante da resistência do pai e das incertezas de um novo relacionamento. Tosia passa a se apresentar como Tosiek (Alin Szewczyk) ao entrar em uma nova fase da vida escolar, e essa escolha deixa de ser interna para se tornar pública.

Ele corrige colegas, ajusta a forma como é chamado e testa até onde consegue impor essa mudança no cotidiano. O gesto parece simples, mas exige repetição constante, já que cada pessoa reage de forma diferente. Ao insistir no próprio nome, Tosiek amplia sua presença, mas também aumenta o risco de rejeição.

A escola funciona como um campo de observação contínua. Professores, colegas e funcionários reagem em tempos distintos, alguns aceitam rapidamente, outros evitam se posicionar. Tosiek precisa decidir quando insistir e quando recuar, equilibrando desgaste emocional e necessidade de afirmação. Cada pequena vitória, como ser chamado corretamente, representa um ganho concreto de espaço.

Casa em tensão

Dentro de casa, a situação se torna mais delicada. Marcin (Dobromir Dymecki), seu pai, não acompanha a mudança com a mesma abertura. Ele evita o novo nome e mantém uma postura de distância, como se ignorar fosse uma forma de manter controle. Tosiek tenta estabelecer diálogo, mas encontra resistência silenciosa, o que torna cada conversa um território instável.

A convivência passa a ser marcada por negociações indiretas. Desde o modo de tratamento até pequenas decisões do dia a dia, tudo precisa ser ajustado. Marcin não rompe completamente, mas também não cede de forma clara, o que mantém a relação em suspenso. Tosiek continua insistindo, porque sabe que o reconhecimento dentro de casa define seu nível de segurança emocional.

Encontro com Leon

Na escola, Tosiek encontra em Leon (Jan Cieciara) uma possibilidade de conexão mais direta. A aproximação começa de forma simples, com conversas que escapam do clima tenso ao redor. Leon escuta, responde e permanece, o que já representa uma diferença significativa em relação aos outros colegas.

Esse vínculo cresce aos poucos, sem garantias. Tosiek investe na relação como forma de encontrar apoio, mas também precisa lidar com a exposição que isso traz. Estar próximo de alguém significa também se tornar mais visível. Ainda assim, ele aposta nesse caminho, porque o contato com Leon oferece algo que falta em outros espaços: reconhecimento espontâneo.

Ajustes no espaço público

À medida que a rotina avança, Tosiek tenta consolidar sua identidade também de forma mais ampla dentro da escola. Ele busca consistência no modo como é tratado, o que envolve desde interações informais até registros cotidianos. O processo não acontece de uma vez, e cada ajuste depende da disposição de quem está do outro lado.

A direção acompanha esses movimentos sem pressa, mostrando como pequenas situações carregam peso real. Um nome dito corretamente, um silêncio constrangedor ou uma resposta evasiva alteram o clima e influenciam decisões seguintes. Tosiek aprende a medir cada passo, porque sabe que o ambiente pode mudar rapidamente.

Há momentos em que ele tenta aliviar a tensão com humor, usando respostas rápidas para evitar confrontos diretos. A estratégia funciona em situações pontuais, reduz o impacto imediato e permite que ele siga adiante. Mas o efeito é sempre temporário, e as questões mais profundas continuam exigindo enfrentamento.

Entre avanços e recuos

Tosiek divide sua energia entre sustentar a relação com Leon e lidar com a resistência do pai. Cada espaço exige um tipo diferente de posicionamento. Na escola, ele busca visibilidade e afirmação; em casa, precisa escolher quando insistir e quando preservar o pouco equilíbrio que existe.

A narrativa se constrói nesse vai e vem constante. Ele avança em alguns pontos, recua em outros, testa limites e observa consequências. Não há soluções rápidas, apenas ajustes contínuos que moldam sua posição nos diferentes ambientes que ocupa.

Ao manter esse movimento, Tosiek consegue abrir pequenas brechas de reconhecimento, mesmo sem resolver todos os conflitos. E é nesse acúmulo de gestos concretos, repetidos dia após dia, que ele redefine o espaço que ocupa e prepara o terreno para o que ainda precisa enfrentar.