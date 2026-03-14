Filme que faz você sentar e esquecer dos boletos e do trabalho, no Prime Video

Às vezes a pessoa acorda decidida a impedir um desastre emocional e descobre que o problema não é convencer alguém, mas enfrentar o tempo que insiste em repetir o mesmo erro. É exatamente dessa situação absurda e divertida que nasce “Um Dia Para Sempre”, comédia romântica com fantasia dirigida por Maggie Peren e estrelada por Alicia von Rittberg, Edin Hasanovic e Emilia Schüle.

A história acompanha Zazie (Alicia von Rittberg), uma jovem espirituosa que vive em um apartamento compartilhado com amigos que fogem de qualquer conversa séria sobre relacionamento. Para ela, compromissos duradouros parecem quase uma piada coletiva. Tudo muda quando chega um convite de casamento que a pega completamente desprevenida: seu melhor amigo Philipp (Edin Hasanovic) decidiu se casar. O problema é que a noiva é justamente Franziska (Emilia Schüle), a rival que Zazie nunca conseguiu suportar. Convencida de que o amigo está prestes a cometer um erro gigantesco, ela toma uma decisão impulsiva: precisa impedir esse casamento antes que seja tarde demais.

A partir daí, o filme mergulha numa sequência de tentativas desajeitadas, engraçadas e cada vez mais desesperadas de Zazie para chegar até Philipp e fazê-lo reconsiderar. O cenário é uma típica preparação de casamento, cheia de convidados, horários rígidos e gente tentando garantir que tudo aconteça conforme o planejado. Para alguém como Zazie, que vive improvisando e reagindo às coisas no último minuto, entrar nesse ambiente organizado é quase como tentar atravessar um labirinto em movimento. Ela tenta encontrar momentos para conversar com o amigo, inventa distrações, procura brechas entre os preparativos e aposta em qualquer estratégia que possa atrasar ou atrapalhar a cerimônia. O humor do filme nasce justamente dessa diferença entre o caos que Zazie traz consigo e a tentativa do resto do mundo de manter a ordem naquele dia.

Só que as coisas ficam ainda mais complicadas quando algo completamente inesperado acontece: o dia começa a se repetir. De repente, Zazie acorda novamente na manhã do casamento, como se nada tivesse acontecido. No começo a situação parece confusa, quase um pesadelo. Mas logo surge uma ideia inevitável. Se o tempo decidiu voltar ao início, talvez ela tenha quantas chances forem necessárias para impedir o casamento. O filme então assume um ritmo curioso, quase como um experimento emocional. Cada repetição do dia vira uma nova tentativa de mudar o resultado. Zazie passa a observar os detalhes da rotina da festa, quem chega primeiro, quem atrapalha seus planos, onde Philipp costuma estar em determinado momento. O tempo deixa de ser apenas um obstáculo e vira também uma ferramenta.

Alicia von Rittberg conduz a personagem com uma mistura de ironia, ansiedade e energia nervosa que sustenta a comédia do começo ao fim. Zazie fala rápido, reage rápido e toma decisões ainda mais rápidas, quase sempre antes de pensar nas consequências. Isso cria uma sequência de situações absurdas e embaraçosas que o filme explora com bastante leveza. Ao mesmo tempo, Edin Hasanovic interpreta Philipp de maneira mais tranquila, quase como alguém que parece ter encontrado uma estabilidade que Zazie nunca conseguiu aceitar completamente. Já Emilia Schüle, como Franziska, aparece como uma figura organizada e determinada, o tipo de pessoa que não deixa nada escapar do controle em um evento importante. Esse contraste entre as três personalidades cria boa parte da tensão divertida do filme.

Com o passar das repetições do dia, Zazie começa a perceber que impedir o casamento talvez seja mais complicado do que simplesmente inventar uma boa desculpa ou provocar um atraso. Philipp não parece tão confuso quanto ela imaginava. Franziska não é apenas a rival caricata que Zazie sempre descreveu para os amigos. E cada tentativa frustrada de mudar os acontecimentos faz a protagonista perceber coisas novas sobre as pessoas ao seu redor. O filme trabalha essa evolução de maneira leve, sem abandonar o tom de comédia romântica que sustenta toda a história.

Maggie Peren dirige a narrativa com um olhar bastante dinâmico, acompanhando Zazie em corridas pelos corredores, encontros inesperados com convidados e conversas que quase acontecem, mas sempre são interrompidas por algum detalhe do cronograma do casamento. A repetição do dia não vira um exercício complicado de fantasia. Pelo contrário, funciona como um motor cômico que empurra a protagonista para situações cada vez mais estranhas e imprevisíveis. Há sempre uma nova tentativa, um novo plano improvisado e uma nova maneira de falhar.

“Um Dia Para Sempre” se diverte justamente com essa insistência. O filme observa o comportamento de alguém que acredita estar salvando um amigo, mas que talvez esteja também tentando proteger a própria visão de mundo. A cada novo começo de dia, Zazie acorda com a mesma missão: impedir que Philipp se case com Franziska. O detalhe curioso é que, quanto mais ela tenta controlar o rumo da história, mais o universo parece testar sua paciência. E essa batalha entre teimosia, amizade e destino acaba transformando um simples casamento em uma corrida caótica contra o relógio.