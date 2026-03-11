O Banquete dos Humilhados: o abuso por trás da excelência na alta gastronomia

A gastronomia de vanguarda sempre cultivou algo de litúrgico. No Noma, em Copenhague, René Redzepi não era apenas um chef: tornou-se a figura central de uma cozinha que substituiu o luxo clássico por musgos, fermentações e pelas paisagens gélidas do Norte europeu. O restaurante não vendia apenas comida. Vendia a tese de que a natureza, submetida a uma técnica radical, poderia reinventar a experiência humana. O mundo validou essa narrativa: o Noma foi eleito cinco vezes o melhor restaurante do planeta pelo ranking “The World’s 50 Best Restaurants”, consolidando-se como um dos grandes marcos da gastronomia contemporânea.

O problema é que, durante muito tempo, a celebração estética ocupou mais espaço do que o escrutínio sobre as condições de trabalho. A consagração do Noma foi pavimentada por vozes influentes. Em 2013, o apresentador e chef Anthony Bourdain descreveu Redzepi como o nome mais influente do setor, uma chancela que ajudou a solidificar sua aura de infalibilidade. Mesmo quando evidências de um comportamento ríspido surgiram, como no documentário “Noma at Boiling Point” (2008), a cobertura especializada tendeu a interpretar a agressividade como uma exigência técnica necessária. Foi necessária uma investigação do “Financial Times”, apenas em 2022, para que a dependência de estagiários não remunerados e a cultura de pressão extrema passassem a ser questionadas pela mesma indústria que, por anos, validou o excesso como método de inovação.

Embora René Redzepi não tenha sido indiciado criminalmente, ele enfrenta agora o peso de denúncias que desafiam sua reputação. Relatos sobre o ambiente interno do Noma ajudam a desconstruir a imagem de uma cozinha idealizada. Uma investigação do “The New York Times”, que ouviu 35 ex-integrantes da equipe, descreveu um padrão de abusos psicológicos e punições físicas entre 2009 e 2017. Em fevereiro de 2014, ano em que o restaurante voltava ao topo do ranking mundial, um episódio envolvendo um jovem sous-chef expôs a lógica da intimidação: Redzepi teria interrompido o serviço para agredir o subordinado e humilhá-lo diante de quarenta colegas por causa de uma escolha musical. Em 2024, novos relatos trazidos por Jason Ignacio White, ex-chefe do laboratório de fermentação, forçaram o chef a publicar um comunicado admitindo que seu comportamento passado fora prejudicial e pedindo desculpas àqueles que trabalharam sob sua liderança.

Essa dinâmica encontrou eco na cultura pop. A série “The Bear” transformou a cozinha em palco de colapso emocional e obsessão. Embora tecnicamente sofisticada, a obra pode acabar normalizando o sofrimento como um componente indissociável da excelência. O “sim, chef” tornou-se um signo de entrega, mas, fora da ficção, esse vocabulário muitas vezes mascara jornadas exaustivas e silêncio institucional. Na realidade brasileira, essa cultura de pressão encontrou ressonância no “MasterChef Brasil”. Para quem vivenciou essa experiência, sentindo o impacto do ambiente no próprio bem-estar, a tensão não é apenas um recurso de entretenimento: é uma realidade que expõe a vulnerabilidade do profissional diante das câmeras.

A crise transcende o ambiente dos restaurantes estrelados. O setor de hospitalidade convive com indicadores alarmantes de adoecimento. Segundo pesquisa da organização britânica “Ripple”, realizada em agosto de 2024, 59% dos trabalhadores do setor enfrentam dificuldades de saúde mental, e metade já admitiu pensamentos autodestrutivos. A gravidade é demonstrada por fatos: em maio de 2025, reportagem de Nara Ferreira no “Estado de Minas” revelou que, só em Belo Horizonte, cinco mortes de cozinheiros foram registradas no início do ano, incluindo a da chef Aline Elias, em 22 de abril. A gastronomia, que deveria estar associada ao ato de nutrir, frequentemente opera mediante o esgotamento de quem a sustenta.

Parte dessa cultura foi amplificada pela televisão dos anos 2000. Programas como “Hell’s Kitchen” popularizaram uma pedagogia da agressividade. Gordon Ramsay tornou-se o rosto desse modelo, embora tenha recalibrado sua conduta na maturidade, surgindo hoje como um mentor exigente, porém mais equilibrado, no “MasterChef EUA”. No Brasil, Erick Jacquin ilustra trajetória semelhante. Diferentemente do caso dinamarquês, Jacquin enfrentou as instâncias legais: foram mais de cem processos trabalhistas e a falência do “La Brasserie” em 2013, como documentado por veículos como “Veja” e “Jusbrasil”. Sua posterior mudança para um perfil mais carismático e pedagógico demonstra que autoridade e abuso são conceitos distintos e que a excelência não depende da desqualificação de quem trabalha.

O ponto central não é apenas a conduta individual, mas a fragilidade da estrutura. Sem regulação adequada e proteção trabalhista efetiva, o cozinheiro permanece exposto a modelos de gestão deficitários. No Brasil, projetos como o PL 425/2003 e o PLC 74/2011, que buscavam regulamentar a profissão, foram rejeitados ao longo das últimas duas décadas. A crise da gastronomia é, portanto, uma questão de organização do trabalho.

É por isso que o caso Noma é emblemático. Ele revela o momento em que o discurso da inovação atinge um limite ético. A transição de Redzepi, que, em março de 2025, cobrou US$ 1.500 por pessoa em jantares itinerantes em Los Angeles, sinaliza o esgotamento de um modelo operacional fixo que já não se sustenta sob o escrutínio atual. Enquanto novos líderes como o “Central” (2023), o “Disfrutar” (2024) e o “Maido” (2025) ocupam o topo dos rankings, o setor começa a questionar se a barbárie é um custo aceitável para a excelência.

O consumidor que investe em um jantar de alto custo busca invenção e técnica. O que não deve estar embutido nesse valor é a integridade física ou mental de quem cozinha. Se a criatividade continuar dissociada da humanidade, a gastronomia de ponta seguirá entregando resultados estéticos ao público, enquanto gera desgaste nos bastidores. A alta cozinha pode continuar sendo um espaço de inovação radical, mas não pode mais aceitar que o talento sirva de justificativa para condutas abusivas. Se a inovação depende da precarização do humano para existir, o erro não reside naqueles que não suportam a pressão: reside em um modelo que aprendeu a confundir violência com qualidade.