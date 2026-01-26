Se você curte pancadaria estilizada: o astro de The Boys acabou de chegar à Netflix

Nathan Caine vive de regras simples, repetições e lembretes, como alguém que precisa negociar com o próprio corpo todos os dias para não pagar caro por distração. A condição genética que o impede de sentir dor vira rotina de cautela, com cronômetro no bolso, água por perto e checagens rápidas para não atravessar o dia com um corte aberto sem notar. Essa calma inicial mede o tamanho do salto quando o banco, até então previsível, vira cenário de violência e urgência. “Novocaine: À Prova de Dor” arma esse choque com gestos pequenos, alarmes que tocam e o esforço de manter o corpo inteiro enquanto a cabeça tenta cumprir expediente.

Quando a situação sai do protocolo e alguém vira refém, Nathan toma uma decisão que tem mais insistência do que bravura. Ele sai do terreno seguro e tenta costurar informações com pessoas que não conhece e regras que mudam rápido demais para um executivo acostumado a balcão e planilha. Jack Quaid sustenta bem esse tipo de protagonista, um sujeito gentil que ainda tenta pedir licença quando a cena pede grito e empurrão. A suposta vantagem vira armadilha. Ele aguenta pancada, mas perde tempo, perde noção de limite e erra justamente por não receber o aviso físico que faria qualquer um parar.

Portas erradas e corredores

A direção de Dan Berk e Robert Olsen prefere deixar o conflito acontecer em deslocamentos, não em pose. A ação se organiza em entradas e saídas mal calculadas, portas erradas, escadas, corredores, carros e gente demais atravessando o caminho. Cada decisão empurra Nathan para mais um desvio, mais um andar, mais uma volta, porque ele não tem treino, não tem apoio e entende tarde o que está acontecendo ao redor. O interesse cresce quando ele precisa escolher entre avançar sem saber se está no lugar certo ou recuar e aceitar que já ficou para trás. Qualquer volta extra vira atraso, e atraso vira desvantagem.

Em vários trechos, essa corrida cobra tarefas pequenas que viram enormes quando ninguém ajuda. Nathan precisa parar para checar o que faria automaticamente, respirar, hidratar-se, avaliar se está sangrando, entender se a mão ainda obedece e se o corpo ainda coordena o próximo movimento. Como ele não recebe o aviso da dor, ele depende de atenção e de tempo, dois recursos que a situação não oferece. A perseguição vira uma sequência de paradas curtas, atalhos e passos em falso que somam minutos, e esses minutos pesam mais do que qualquer golpe bem coreografado.

O roteiro de Lars Jacobson trata a condição como risco adicional, e não como blindagem. Sem transformar a história em aula, a narrativa insiste em detalhes concretos, feridas que passam batidas, limites ignorados, fome, sede e o tipo de erro bobo que vira desastre quando não há ninguém para puxar o freio. O humor aparece em momentos curtos, ligado ao constrangimento e ao susto, e some assim que a próxima escolha cobra reação. Quando a cena pede calma, ela custa caro, porque exige parar, olhar em volta e decidir enquanto o cronômetro vibra no bolso.

Carros, atalhos e desvios

No meio desse corre, Amber Midthunder entra como presença que dá peso às trocas fora do confronto físico. Quando a trama precisa de alguém capaz de ler a situação e exigir resposta rápida, ela sustenta as cenas com firmeza, sem virar enfeite automático. A relação com Nathan existe como atrito de mundo real. É alguém que impõe limites, pede explicações e muda o rumo quando percebe que o improviso está drenando tempo e chance de resgate, trazendo um senso prático que o protagonista, sozinho, demora a aceitar.

Há também um cuidado em não deixar o antagonismo parado, esperando a próxima luta. Ray Nicholson aparece com energia agressiva e presença inquieta, e isso basta para dar peso às cenas em que surge, mesmo quando a câmera não entrega tudo de imediato. Em vez de vilão de frase de efeito, ele representa alguém que fecha caminhos, muda regras e obriga Nathan a gastar mais deslocamento, mais coordenação e mais atenção para continuar. O conflito ganha força quando o adversário corta a rota, força a troca de direção e encurta o tempo de pensar.

Nem todas as situações têm o mesmo peso e algumas saídas parecem convenientes demais para um filme que aposta no corpo a corpo. Ainda assim, a história não se perde porque volta sempre ao básico, achar uma porta, atravessar um corredor, subir uma escada, entrar num carro, lembrar de beber água e checar a própria mão. Quando o alarme volta a tocar, Nathan para um segundo, confere a pele e aperta o botão antes de dar o próximo passo.