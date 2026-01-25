O mistério do cometa

Volta e meia, um desses telescópios gigantes que existem por aí detecta algo diferente, e todo mundo fica ligado. Há algum tempo, apareceu uma parada com o estranho nome de Oumuamua, e um monte de gente teve certeza de que era uma nave alienígena. O tal objeto acabou passando direto pelo Sistema Solar e saiu das conversas nas redes sociais, mas muita gente continuou certa de que era uma nave gigante, apesar de os cientistas garantirem que era um cometa.

Pois desde o ano passado está acontecendo de novo. O nome da coisa agora é 3iAtlas, e os ufólogos estão em polvorosa, garantindo que é uma nave espacial cheia de alienígenas. Já os cientistas acham muito difícil que o 3iAtlas seja uma nave; ele está mesmo com a maior cara de ser um cometa. Mas vai que é uma nave, mesmo? Será que os caras querem destruir a Terra? E se eles só estiverem passeando pelo Sistema Solar, fazendo turismo?

Alguns ufólogos dizem que conseguiram detectar uma conversa vinda direto de 3iAtlas que, apesar de falada numa língua estranha, provavelmente alienígena, foi traduzida por um sujeito que disse que estudou aquela língua no Duolingo. O pequeno diálogo captado foi o seguinte:

— Que planeta é aquele ali?



— Aquele é a Terra.



— Terra? Será que a gente pode pousar lá?



— Acho que o pouso na Terra não está incluído no pacote.



— Que saco! Eu falei para você comprar um pacote mais caro! Mania de economizar!



— Mas, benzinho, o pacote Golden Plus era uma fortuna!



— Mão de vaca!

Bom, talvez ainda este ano a gente fique sabendo do que se trata esse tal de 3iAtlas. A verdade é que, se esse objeto espacial for mesmo uma nave cheia de más intenções, ele pode acabar com tudo — inclusive com a Revista Bula — e aí você pode nem conseguir terminar de ler este texto! Meu Deus!

Parece que o mesmo ufólogo que captou a conversa dos turistas espaciais conseguiu escutar outro diálogo, esse muito mais preocupante. Era o seguinte:

— E aí, o que está faltando para a gente destruir logo o planeta Terra?



— Estamos trabalhando nisso, comandante. Mandamos alguns dos nossos na frente para ir preparando o terreno.



— Quem vocês mandaram?



— O Trump.



— Caramba! Se não der certo, pelo menos a gente se livra daquela mala!



— Hahahaha!

Todos riem.