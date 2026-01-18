Filme com Brad Pitt baseado em história real mostra que sucesso é questão de inteligência e estratégia, na Netflix

“O Homem Que Mudou o Jogo” acompanha um período decisivo da carreira de Billy Beane (Brad Pitt), gerente geral do Oakland Athletics, que vê seu time perder jogadores importantes e não ter dinheiro para repor as estrelas do mercado. O problema é concreto e imediato: com um dos menores orçamentos da liga, Beane precisa montar um elenco competitivo antes do início da temporada, sabendo que qualquer erro pode custar seu cargo.

Em meio a reuniões improdutivas com olheiros tradicionais, Beane cruza o caminho de Peter Brand (Jonah Hill), um jovem economista tímido e brilhante, que enxerga o beisebol por números e probabilidades, não por intuição ou aparência física. A parceria nasce de uma necessidade prática: encontrar atletas baratos que entreguem resultados reais. A resistência, porém, vem de todos os lados. Técnicos, olheiros e parte da diretoria tratam a ideia como heresia, e Beane passa a operar quase em isolamento.

O enredo avança mostrando o impacto direto dessas escolhas no dia a dia do clube. Beane interfere em negociações, força trocas impopulares e toma decisões que afetam o vestiário, sempre pressionado pelo calendário e pelos placares. Não há glamour no processo: o filme se concentra em telefonemas tensos, salas apertadas, listas de nomes e conversas cortadas no meio quando o tempo acaba. Cada decisão gera um efeito imediato, seja perda de apoio interno, seja um raro alívio momentâneo.

Fora do trabalho, o personagem ganha contornos mais humanos na relação com a filha e com a ex-esposa, Sharon (Robin Wright). Esses momentos não desviam do foco, mas ajudam a entender o custo pessoal da aposta que Beane faz. O risco não é apenas profissional; é emocional, cotidiano, silencioso.

Dirigido por Bennett Miller, o filme evita discursos motivacionais fáceis e prefere observar como poder, vaidade e medo da mudança se chocam quando os resultados não aparecem de imediato. Brad Pitt entrega um Billy Beane contido, irônico e constantemente à beira do desgaste, enquanto Jonah Hill surpreende ao transformar Brand em alguém essencial sem jamais competir por holofotes.

“O Homem Que Mudou o Jogo” não é sobre o esporte em si, mas sobre trabalho, decisão e pressão. É um filme que entende que mudar regras não exige barulho, apenas persistência, números na mesa e disposição para bancar as consequências.