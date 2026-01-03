O cartão chega atrasado, posto que correio não é aplicativo

O ano nem bem virou e já vejo um envelope extravasando na caixinha do correio. Na certa é outra conta, saboto minha alegria. Não, está manuscrito — empresas não manuscrevem envelopes, esta é meio que uma regra.

Sou tomado de uma alegre surpresa quando, antes mesmo de entender a letra feia e decifrar remetente, vejo o carimbinho dos Correios naquele formato Correios do Brasil. E a cidade: Quiprocó da Serra de Santo Grande do Sul. A data da postagem: 9 de dezembro de 2025.

Claro, é o Seu Osvaldo.

Abro. O envelope tem apenas um cartão. Na capa, a imagem de um presépio, o menininho divino no centro da manjedoura iluminada, uns burricos pastando ao fundo. E lá no alto, onde era para ser a estrela atraindo os magos, o artista teve a liberdade poética de fazer um trenó puxado por sete renas voadoras conduzido por um senhorzinho barrigudo vestindo vermelho.