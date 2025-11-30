Os cinco sentidos no Brasil

Os seres humanos utilizam os seus cinco sentidos o tempo todo, mas o brasileiro tem a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato muito mais apurados do que as pessoas de outros lugares do mundo. É que, por aqui, os cinco sentidos são testados o tempo todo e sofrem cargas muito mais pesadas. Olha só como funcionam as nossas percepções sensoriais:

VISÃO — A visão do brasileiro é excelente. Aqui se vê cada coisa que dá vontade de colocar uns óculos com o grau errado para ver menos. O que se vê de roubalheira por aqui! Olhos menos aguçados de estrangeiros não acreditariam no que se consegue visualizar por aqui. Mas os nossos olhos não nos enganam, a gente vê mesmo, diariamente, um monte de absurdos, mas são tantos que já viraram paisagem, nem reparamos mais.

AUDIÇÃO — A audição é bastante testada no Brasil. Assim que uma merda acontece, ela logo chega aos nossos ouvidos, nós sempre acabamos ouvindo falar, a gente escuta tudo! Alguém pode até duvidar: “Foi isso mesmo que eu escutei?”. E a resposta é: “Foi isso mesmo!”. A nossa audição é ótima. Além disso, os nossos ouvidos ainda têm que se expor a lives de políticos, podcasts de influencers, fora as ligações de telemarketing e de gente tentando, de alguma maneira, nos dar algum golpe para tirar o nosso dinheiro. Haja audição! Às vezes é melhor se fazer de surdo.

TATO — Há que ter muito tato no Brasil. Não dá para sair tocando em qualquer coisa, o risco de se ferir é enorme. A política é cheia de cacos de vidro, a economia é um arame farpado e a burocracia aqui é um espinheiro, impossível não sair todo arranhado!

PALADAR — Aqui o gosto é muito eclético, o paladar do brasileiro é muito variado, no nosso país se engole cada troço que vou te contar. Aqui tem gosto para tudo, quanto mais estranho o sabor, melhor! O brasileiro gosta de cada gororoba! Principalmente na política.

OLFATO — O brasileiro usa demais o seu olfato, porque, por aqui, tem sempre alguma coisa que não está cheirando muito bem. O odor básico que sentimos no Brasil é o cheiro da crise, que é uma mistura de fedor de merda com uma inhaca de bosta. Tudo bem, eu sei que cheiro de merda e cheiro de bosta são a mesma coisa, mas é que a cagada aqui é grande.