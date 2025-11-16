Apostando nas Bets

Eu aposto que vocês não sabiam que o maior lobby no Congresso é o das Bets. Pois é, as Bets têm conseguido barrar todas as tentativas de votação para aumentar os seus impostos ou que compliquem as suas vidas de alguma maneira.

As Bets estão cada vez mais fortes no Brasil. Não param de crescer. Todo dia aparece uma Bet nova que nunca ouvimos falar antes. Eu mesmo já pensei em lançar uma personal Bet, a BetSilva, mas desisti porque sou tão ruim de negócios que talvez fosse a primeira Bet a dar pouco lucro. Sim, porque prejuízo não rola nas Bets, quer dizer, só para quem aposta. Na verdade, isso é um exagero, existem pessoas além dos donos das Bets que lucram com apostas. São as pessoas que fazem anúncios de Bets. Eu fico vendo um monte de jogadores, narradores, comentaristas, artistas e influencers fazendo propaganda das Bets. Essa galera está feliz, todos lucrando com as Bets. A não ser que eles comecem a apostar!

Só não vi juízes e bandeirinhas de futebol anunciando Bets, porque até os marqueteiros acham que pode pegar mal. Até agora os enormes erros de arbitragem no Brasil ainda não podem ser creditados às Bets, os juízes ainda não ganham para errar, eles o fazem por amor à arte.

Apostar em qualquer Bet é muito fácil: basta ter um palpite e disposição para perder dinheiro. Contam a história do torcedor fanático que era viciado em apostas. Cansado de apostar no seu time e perder dinheiro, ele resolveu apostar contra o seu time num clássico. O problema foi que o seu time jogou como nunca e ganhou o jogo. Ele não sabia se ficava feliz pela vitória do time ou triste por perder dinheiro.

Enquanto isso, as Bets vão tomando conta de tudo. Já estão em todas as camisas de clubes de futebol, nas placas dos estádios, na publicidade da TV, nas propagandas da Internet e dominam cada vez mais as redes sociais. Em pouco tempo, todos os clubes e jogadores dependerão exclusivamente das Bets, que pagarão os salários dos jogadores diretamente, os artistas vão abandonar as novelas e filmes para terem mais tempo para fazer anúncios de Bet e o Congresso vai aprovar a isenção de tributos para apostas ou até mesmo uma lei que obrigue as pessoas a apostar todos os dias. O Brasil vai virar uma enorme Bet e o país vai passar a ter a palavra Bet no nome. Será a BetBrasil. Ou será a BrasilBet? Façam as suas apostas!