Um jantar sem comida

Outro dia estava num restaurante, numa daquelas mesas grandes com um monte de gente. Estávamos ali bebendo uns chopes, mas eu estava com fome, queria pedir um prato, já havia até escolhido o que queria comer, mas percebi que fui o único a fazer isso; as pessoas não se preocuparam nem em abrir o cardápio. A minha fome foi aumentando, até que tomei coragem e falei:



— E aí, vamos pedir os nossos pratos?



Ninguém esboçou reação à minha sugestão. Achei que tinha falado baixo e repeti:



— E aí, gente, bora fazer os pedidos?



Dessa vez, uma das pessoas respondeu:



— Cara, eu vou ficar só na bebida. É que eu estou tomando Ozempic e não estou com nenhuma fome.

Foi a deixa para todos falarem.



— Eu também estou nessa! Também não vou pedir.



— Eu também!



— Eu também!



— Eu não estou no Ozempic. — um sujeito falou.



— Então vamos pedir alguma coisa? — perguntei, animado.



— Estou no Mounjaro. Não vou comer também.



Foi então que descobri que eu era o único da mesa que não estava tomando uma dessas canetas emagrecedoras. Parece que todo mundo anda se aplicando dessas coisas e estão todos enjoados e sem fome, que é o efeito dos remédios.



Avaliei ficar também só nas bebidas para não ser o único da mesa a comer, mas a fome era grande e eu tinha que pedir alguma coisa. Então passei pela desagradável experiência de ser o único da mesa a encarar um prato de comida. A minha sensação era de que todos olhavam para mim com cara de quem me chamava de guloso, glutão, faminto ou até mesmo obeso. Enquanto eu me atracava com o prato de comida, escutei todos na mesa conversando sobre o tema canetas emagrecedoras, papo que durou o resto da noite, discutindo o preço do produto, onde encontrar mais barato, as vantagens maravilhosas de tomar essas canetas emagrecedoras, quanto cada um já havia emagrecido, além de uma acirrada discussão entre partidários do Ozempic e torcedores do Mounjaro para determinar qual dos remédios era melhor. Sem conseguir participar da conversa, não me restou alternativa a não ser pedir um enorme sundae de chocolate de sobremesa.