As Flores do Mal: Charles Baudelaire e o cântico da modernidade

Carlos Augusto Silva
em Bula conteúdo

Quando “As Flores do Mal” foi publicado em 1857, não se tratava apenas do lançamento de um livro, mas da abertura de um novo tempo. A sociedade francesa, imersa em moralismos e valores burgueses, viu-se confrontada por versos que misturavam o sublime ao sórdido, a melancolia ao grotesco. Charles Baudelaire inaugurava um novo capítulo na história da literatura e subvertia a ordem das coisas. Condenado por ofensa à moral pública, o poeta teve seis poemas censurados, acusados de atentarem contra os “bons costumes”. O julgamento, um marco histórico, tornou-se a consagração de um autor que faria da marginalidade e do escândalo as suas bandeiras.

Lançado no mesmo ano de “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert — também alvo de censura —, “As Flores do Mal” é o produto de uma transição: a passagem do romantismo ao que mais tarde chamaríamos simbolismo. A obra preserva o rigor formal do verso alexandrino, consolidado por Racine e revisitado por Victor Hugo, mas de maneira revolucionária. Em Baudelaire, a métrica clássica, da ordem e da harmonia, é violada pelo prosaísmo temático, como se a perfeição fosse um artifício para encobrir as feridas da modernidade.

Baudelaire não destrói a tradição; ele a corrompe para renová-la. O que pode parecer um paradoxo — o prosaísmo em meio a versos de tal rigor — é a base de sua originalidade. O poeta, atento à decadência e aos becos sujos de Paris, cria uma poesia que não busca o sublime ou o heroico clássico — ela reafirma o asfalto, as multidões. “As Flores do Mal” consolida e funda a poesia moderna.

As versões de As Flores do Mal

A segunda versão da obra, publicada em 1861, acrescenta os célebres “Quadros Parisienses”, que redefinem a recepção do livro. A primeira edição é marcada pelo choque moral, e a inclusão desses poemas consolida a imagem de Baudelaire, poeta da cidade. Paris não é apenas cenário; também é sujeito lírico, com luzes e sombras, boulevards e subsolos. A capital torna-se gente, espaço de contradições: progresso e ruína, beleza e decadência.

“Modernidade”, termo que Baudelaire emprega pela primeira vez no ensaio “O Pintor da Vida Moderna”, é o eixo que sustenta sua obra. Para ele, ser moderno não é apenas pertencer ao presente, mas captar sua essência fugidia e contraditória. Essa modernidade está intrinsecamente ligada ao avanço do capitalismo e à precarização da vida urbana. Nas ruas de Paris, o poeta descobre tanto o espetáculo quanto o horror: o flâneur que observa as massas encontra nelas a solidão mais profunda.

A originalidade de “As Flores do Mal” é desconcertante. Como sintetizar um livro que celebra, ao mesmo tempo, o belo e o abjeto? Baudelaire redefine a sociedade de sua época e os próprios limites da poesia. Sua obra é, sim, manifesto, convocação à reflexão sobre o papel da arte em tempos de crise. O choque inicial provocado pelo livro é resultado de sua ambiguidade. Baudelaire é um poeta da síntese: entre o ideal e o real, entre o sagrado e o profano, ele caminha em um território de fronteiras borradas. Em seus poemas, o autor sugere que o universo é um templo, onde símbolos dialogam em uma harmonia secreta. Essa visão, que antecipa o simbolismo, é uma afirmação da transcendência e uma confissão da sua impossibilidade.

A linguagem de Baudelaire

A linguagem baudelairiana é um espetáculo à parte. A musicalidade de seus versos, comparada a uma sinfonia, encontra paralelos na ideia de sinestesia que o poeta explora em sua obra. Mas essa música é interrompida por dissonâncias, imagens perturbadoras que refletem a angústia do homem moderno. Há nesta poesia um olhar cuidadoso sobre a condição humana. A melancolia é um estado de espírito e uma lente que remodela a paisagem. Em “Spleen e Ideal”, a luta entre a aspiração ao sublime e o peso do tédio transforma-se em um drama universal, e todos os leitores são convocados.

Baudelaire também foi um visionário. Ao incorporar a cidade, a multidão e o anonimato como temas poéticos, ele antecipa preocupações que se tornariam centrais no século 20. Walter Benjamin identifica o flâneur como uma figura-chave para compreender o impacto da urbanização e do consumo na subjetividade moderna. Ao final de sua vida, Baudelaire parecia ter consciência de sua monumentalidade. Em carta à sua mãe, ele escreveu: “Eu sei que estou entre os imortais”. Essa frase soa arrogante, mas é uma constatação de alguém que sabia ter alterado o curso da literatura. Para mim, falar sobre “As Flores do Mal” é uma experiência quase religiosa. Cada leitura revela novas camadas, sentidos, contradições. Como professor e crítico, sinto que o meu desafio é transmitir a profundidade e a complexidade de uma obra que resiste às categorizações. Baudelaire é o poeta do século 19 e poeta de todos os tempos. Sua obra, enraizada em seu contexto histórico, é universal em suas questões, continua a nos desafiar e desconcertar.

Baudelaire e o amor pela poesia

Na obra-prima de Baudelaire pulsa um amor dilacerante. Não se trata de sentimento etéreo ou celestial — ele fala de amor impregnado de erotismo e um quê de sadismo. Baudelaire rasga o tecido da idealização romântica, expondo o desejo em sua carnalidade mais nua. O poeta busca esse choque: o amor em Baudelaire é tão sublime quanto abissal, redentor e condenatório. Nele, encontramos ecos de “O Amor e o Ocidente”, de Rougemont, que sugere: o amor romântico é uma dança com o trágico.

Talvez a força desse amor transgressor explique a rejeição inicial do livro. Banido pelas autoridades, permaneceu sob a sombra da censura até o início do século 20. A proibição, como nos lembra Paul Valéry em seu ensaio “Situação de Baudelaire”, reforça a potência subversiva da obra. Valéry enxerga em Baudelaire não só um grande poeta, mas o poeta francês por excelência, capaz de unir o rigor clássico à ruptura moderna.

Mas a censura não foi o único algoz de Baudelaire. Sua própria biografia, marcada por tensões familiares, dívidas intermináveis e um exílio emocional constante, se reflete em sua poesia. Nascido em 1821, em Paris, o poeta viveu no olho do furacão das transformações que moldaram o século 19. Era filho de um funcionário público e de uma mulher ambiciosa. Ele carregava desde cedo o estigma da inadequação. A perda precoce do pai e o subsequente casamento da mãe com um militar austero, o general Aupick, apenas intensificaram seu sentimento de alienação.

Sua vida pessoal foi tumultuada, e sua obra é um testemunho de como o caos pode ser transmutado em beleza, o ápice de uma produção literária que também inclui “Spleen de Paris”, coletânea de poemas em prosa que complementa, amplifica e dialoga com o universo do seu “As Flores do Mal”. Se “As Flores do Mal” é feita de versos alexandrinos, “Spleen de Paris” é sua versão em jazz: livre, imprevisível e igualmente penetrante.

Há uma relação intrincada entre essas duas obras. Como sugere Benjamin, a passagem para o poema em prosa é uma resposta à modernidade da Paris do Segundo Império. No turbilhão das transformações urbanas, a poesia tradicional parecia insuficiente para capturar a fragmentação da experiência; é nesse contexto que Baudelaire se torna o poeta da cidade. Para T. S. Eliot, que o chama de “o último grande romântico”, Baudelaire é único por trazer a metrópole como protagonista de sua poesia. A sua Paris não é uma paisagem — tem vida, é pulsante, caótica. Cada rua, esquina, sombra carrega o potencial de uma epifania ou um abismo.

Baudelaire, ao inventar a palavra “modernidade”, o fez para descrever uma experiência única de transitoriedade e eternidade coexistindo. Em “As Flores do Mal”, a modernidade é um tema, é a forma toda e uma estética. Seus versos capturam o efêmero e o eterno, o trivial e o sublime, o feio e o belo.

Essa estética moderna se manifesta também na relação entre amor e morte. Em poemas como “Uma carniça”, Baudelaire revela uma perturbadora beleza no que é considerado repulsivo. É o encontro entre o elevado e o grotesco, que Mikhail Bakhtin, em “A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento”, identifica como uma característica essencial da estética carnavalesca.

A poesia de Baudelaire contém tensões irresolvíveis e dualidades que nunca se conciliam plenamente. A cidade é o cenário da perdição e da redenção; o amor é sublime e abissal. Essa complexidade torna a sua poesia inesgotável, como observa Yves Bonnefoy em “Baudelaire e o lugar do real”. Temos um poeta que não apenas transformou a poesia, mas redefiniu o papel do poeta, abandonando o vate inspirado que canta verdades universais e exaltando o flâneur que observa, questiona e sofre as contradições do mundo moderno. Octavio Paz, em “O Arco e a Lira”, diz que Baudelaire é o poeta da crise, um ponto de inflexão entre o passado e o futuro.

Essa crise é visível em sua relação com a linguagem. Cada palavra tem carga emocional, e esta potência explode no leitor. É um paradoxo: a formalidade clássica escondendo uma revolução submersa. Chegamos ao ponto em que Baudelaire se torna um marco com todas as nossas contradições, medos e desejos. Ler “As Flores do Mal” é confrontar a condição humana em toda a sua complexidade; é reconhecer que o verdadeiro poeta não é aquele que nos dá respostas, mas aquele que nos faz perguntas que não conseguimos ignorar.

Benjamin, o poeta e o flâneur

Benjamin revelou uma face até então pouco explorada do poeta: a de intérprete de seu tempo, quase um historiador das mentalidades, fazia historiografia em versos. Para Benjamin, Baudelaire é a testemunha poética de uma Paris em transformação, o cronista que transforma o banal em épico. Ao introduzir o flâneur, Benjamin captura a essência do poeta: o desassossego urbano, o choque das multidões, a melancolia das ruas. Esse retrato da modernidade é historiográfico e denúncia sutil da alienação que o capitalismo impõe, tornando o poeta um visionário cujas observações ecoam nos becos e avenidas das grandes cidades.

Os simbolistas reivindicam Baudelaire como pai fundador, especialmente pelo poema “Correspondências”. Nele, o poeta não só introduz a ideia de que a natureza é um templo de signos, mas também propõe que os sentidos humanos formam uma sinestesia espiritual. Essa abordagem revolucionária moldou o simbolismo, permitindo que figuras como Verlaine e Rimbaud ampliassem as fronteiras da linguagem poética. O uso das correspondências transcende o literário: Baudelaire constrói uma metafísica da poesia, sugerindo que o mundo é regido por harmonia e caos em igual medida. Ele também nutria paixão pela pintura. Em “O Pintor da Vida Moderna”, ele celebra a habilidade dos artistas de capturar o transitório que escapa aos olhos apressados. Essa visão moldou sua própria poesia, onde imagens vívidas criam quadros quase tangíveis. Em sua obra, a cor e a luz desempenham papéis essenciais, transportando o leitor para um universo plástico. Delacroix foi seu mestre na pintura, e Baudelaire devolveu-lhe o favor ao traduzi-lo para o mundo dos versos, fazendo de sua poesia uma exposição permanente de cenas inesquecíveis.

Benjamin identificou em Baudelaire o poeta do spleen, a melancolia que ultrapassa o abatimento e torna-se potência criativa. Em vez de ceder à apatia, Baudelaire transforma o spleen em arte. Ele é o alquimista da tristeza, capaz de encontrar beleza no abismo, e esse traço explica sua influência sobre poetas posteriores.

Baudelaire influenciou o simbolismo literário e abriu portas para uma reflexão filosófica sobre as interconexões entre linguagem, arte e experiência. Em “Correspondências”, as metáforas sensoriais criam uma ponte entre o tangível e o espiritual, antecipando debates que influenciaram filósofos como Gaston Bachelard. O mundo, para Baudelaire, é um caleidoscópio de sensações, e o poeta é o único capaz de decifrar sua gramática oculta.

Duas traduções: duas leituras complementares

As traduções de Ivan Junqueira e Fernando Pinto do Amaral oferecem leituras complementares de Baudelaire para o público de língua portuguesa. Junqueira preserva a solenidade clássica dos versos originais, enquanto Pinto do Amaral se destaca pela fluidez imagética, quase cinematográfica. Ambas as traduções iluminam as complexidades de “As Flores do Mal”, tornando-as acessíveis sem jamais sacrificar a profundidade. Ler Baudelaire nesses dois registros é uma experiência dupla: jornada pelo rigor formal ou esplendor visual.

Baudelaire nos lê. Seus poemas nos decifram, expondo nossas fragilidades e aspirações. Nele encontramos não apenas o retrato de um homem ou de uma época, mas o mapa de nossa própria alma. Valéry disse que “Baudelaire é um clássico porque jamais envelhece”, atualizando-se em nós, refazendo-se, perene, a cada leitura e releitura.

Carlos Augusto Silva

É professor de Literatura e História da Arte. Licenciado em Letras e História, é bacharel em Literatura e Especialista em Estética e História da Arte. Mestre em Estudos Literários, cursa o doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. É autor dos livros “Dicionário Proust”, “Proust e a História” e “Opção Crítica”.

