5 filmes de terror no Prime Video proibidos para cardíacos

O terror é um espelho distorcido das nossas fragilidades. Enquanto alguns estão à procura de sustos momentâneos, outros se entregam ao terror como uma experiência física, uma catarse de medo, um desconforto e fascínio. A Revista Bula escolheu no Prime Video títulos que ultrapassam o limite do previsível e transformam o horror em provocação. São filmes que não servem só para assustar, mas também corroer as certezas, explorando a fé, a morte e a própria sanidade. Eles testam até onde o coração humano aguenta encarar o abismo sem desviar o olhar.

Histórias que navegam entre o sobrenatural e o psicológico, o grotesco e o trágico, mas compartilham a ideia de que o terror é consequência do humano, a tensão constante entre o que se explica e o que permanece insondável. Essas narrativas pulsam como feridas abertas das quais é impossível sair ileso. Esses filmes confrontam o espectador com sua própria fragilidade. O medo não vem das sombras, mas da perda de controle, da culpa, da carne que apodrece ou da fé vacilante. Eles são visualmente intensos e narrativamente afiados, construindo uma experiência sensorial que mistura repulsa e admiração.

Presença (2025), Steven Soderbergh Divulgação / NEON Uma família se muda para uma casa isolada, tentando reconstruir a vida após uma tragédia. Mas logo um comportamento estranho começa a se manifestar — ruídos, objetos deslocados, sussurros que desafiam a lógica. A filha adolescente passa a sentir uma presença invisível que a observa e imita seus gestos, até que o medo se torna insuportável. O pai, cético, tenta racionalizar o impossível, enquanto a mãe se afunda em culpa e desespero. O horror cresce em silêncio, como uma lembrança que se recusa a morrer, transformando o luto em assombração pura.

O Exorcista do Papa (2023), Julius Avery Um padre é convocado pelo Vaticano para investigar um caso de possessão em uma antiga abadia na Espanha. O que começa como um exorcismo comum se transforma em um confronto direto com forças que ameaçam não apenas a fé, mas a própria estrutura da Igreja. Entre segredos enterrados e visões infernais, o religioso descobre um elo entre o demônio e seu passado, enfrentando dilemas morais que corroem sua convicção. O horror não está apenas nas manifestações sobrenaturais, mas no abismo espiritual que o homem precisa atravessar para encarar sua própria redenção.

A Morte Te Dá Parabéns (2017), Christopher Landon Divulgação / Universal Pictures Uma estudante universitária acorda no dia de seu aniversário, e morre antes da meia-noite. Para seu desespero, o ciclo se repete, aprisionando-a em uma espiral de mortes e renascimentos. Determinada a escapar, ela precisa descobrir quem é o assassino antes que o tempo a enlouqueça. Entre sustos, ironia e desespero crescente, a repetição se torna metáfora para a necessidade de mudança. A cada tentativa frustrada, a jovem se aproxima não apenas da verdade, mas de uma nova consciência de si. Um terror afiado sobre culpa, destino e autotransformação.

O Estranho Thomas (2013), Stephen Sommers Divulgação / Fusion Films vEm uma pequena cidade do interior, um jovem com a habilidade de ver os mortos vive tentando manter sua vida comum enquanto ajuda os espíritos a encontrar paz. Mas quando visões de criaturas sombrias anunciam uma catástrofe iminente, ele precisa enfrentar um mal que ultrapassa a compreensão humana. A investigação o conduz a uma rede de segredos e crimes que ligam vivos e mortos em um mesmo ciclo de horror. O dom que antes parecia um fardo se torna a única chance de impedir o apocalipse, ainda que isso custe sua própria alma.