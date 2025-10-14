Comédia romântica no Prime Video é o filme mais adorável de 2025

Com inspiração em comédias românticas como “A Loja da Esquina” e “Mensagem pra Você”, “Manutenção Necessária” tem um arco epistolar anônimo e gira em torno de disputas comerciais entre dois mecânicos que flertam on-line sem saber a identidade um do outro. Com roteiro de Roo Berry e Erin Falconer e direção de Lacey Uhlemeyer, o longa-metragem traz Madeleine Petsch no papel de Charlie, uma jovem mecânica que administra uma pequena oficina em Oakland com a ajuda de suas duas melhores amigas. Jacob Scipio é Beau, que trabalha em uma rede nacional de consertos de carros e abre sua filial na rua de Charlie, colocando em risco o negócio familiar.

O romance usa as redes sociais para aproximar a narrativa do público. Os dois protagonistas se comunicam sobre mecânica através de um fórum no Reddit. Apesar dos muitos gostos em comum, em especial os carros, eles nunca trocam fotos ou compartilham seus nomes. Charlie, que herdou a loja do pai, com quem aprendeu tudo sobre carros, tem uma relíquia automotiva chamada Marge, na qual tem dedicado bastante tempo e dinheiro para consertar. Por sua vez, Beau tem Diane, um carro antigo igualmente charmoso.

Quando Beau, um proeminente gerente de lojas de conserto, é designado para a nova filial da empresa, em frente à oficina de Charlie, ele tenta ferozmente tomar conta do comércio local, colocando em risco o negócio da jovem, que havia sido aberto em 1988 pelo pai dela. Ambos vivem em pé de guerra sem saber que, on-line, são correspondentes secretos. A história é narrada por meio dos diálogos deles no fórum. Enquanto Beau está à procura de um amor, Charlie não confia em ninguém e não tem o objetivo de abrir seu coração para nenhum rapaz. Centrada em sua profissão, ela faz o perfil de mulher empoderada, que não deixaria de lado uma vida autocentrada.

Com uma estética limpinha, bonitinha e romântica, a fotografia do filme passa longe de transmitir a sensação de uma oficina de verdade: suja de graxa, com cheiro de suor e peças acumuladas pelos cantos. Com músicas pop e temas leves, a trilha sonora embala, de forma confortável e pouco surpreendente, a trama. A montagem também segue o ritmo tradicional das comédias românticas. Ou seja, em termos técnicos, não há nada de inovador, original ou surpreendente.

O romance tenta atingir algum nível de profundidade ao abordar amor interracial, amigos LGBT, negócio local versus cadeia corporativa e mulheres empoderadas, mas tudo isso de forma sutil o suficiente para não ser panfletário, embora sem atingir muita substância. “Manutenção Necessária” é um filme de conforto, esquecível, previsível e clichê, com um certo nível de química entre os protagonistas que agrada e é fácil de assistir.