Quer uma dose de leveza na semana? Comédia romântica no Prime Video é a companhia ideal para relaxar

A paixão é uma afronta ao destino. Gestos, conversas, abraços, beijos viram lições sobre como entender o outro sem tentar submetê-lo a moldes, acolhendo suas estranhezas, amando seus defeitos. Desencontros e reconciliações fazem duas pessoas entenderem que a beleza do amor está na diferença e que os opostos criam o equilíbrio que falta ao mundo. Uma mulher em busca de um recomeço troca a feérica agitação de Nova York pela serenidade e pelo intimismo australianos, e a partir daí um interesse em comum com um homem dessa nova terra, tão instigante quanto desconhecida, define seu futuro. “Romance à La Carte” oscila entre o melodrama e o humor ao contar a história de um casal em momentos distintos, mas que não pode vencer a força de uma atração inexplicável. O roteiro de Ali Spuck e Casie Tabanou explora a afinidade entre o par central sem pressa, deixando que o público forme seu próprio juízo sobre os protagonistas.

Caroline Wilson é a estrela do Laboratoire, o restaurante que toca com a mãe, Denise, a personagem de Barbara Bingham. Caroline deixa-se absorver pelo trabalho, tentando compensar sua inabilidade para ofensivas amorosas, e torce para que o estabelecimento tenha novamente a chance de receber um crítico gastronômico importante — e que ela esteja à frente dos trabalhos dessa vez. Chega para elas uma correspondência avisando da morte de Doreen, a tia de Denise, uma das mais antigas moradoras da Angra da Erva do Limão, uma cidade fictícia na costa da Austrália, e tem uma surpresa, quiçá a maior de sua vida, ao saber que herdou o café da anciã. A chef do Laboratoire fica especialmente admirada por Doreen, que não via desde os dez anos, ter se lembrado dela, e por uma autoimposição moral, decide atravessar o globo para inteirar-se melhor assunto.

Esse é o gancho de que a diretora Rosie Lourde vale-se para esboçar o atribulado romance que justifica o enredo. Ao desembarcar em Angra da Erva do Limão, Caroline conhece Simon Cook, pouco depois de dar de cara com Spatch, o simpático vira-lata dele. Simon, também um homem da culinária — em que pese seu Seagull Café ser bem mais modesto —, e os dois começam uma relação de altos e baixos. Qualquer um é capaz de prever onde isso vai dar, mas Lourde contorna o óbvio ao detalhar a parceria de Caroline e Simon, juntos numa possível sociedade que ora parece querer deslanchar, ora mostra indícios do fracasso mais azedo. Orgânica, a afinidade entre Cindy Busby e Tim Ross é o bastante para segurar a narrativa, e cenas que se desenrolam em meio à paisagem bucólica viram ingrediente que essencial para que essa mistura cresça. “Romance à La Carte” é um filme de boa digestão.