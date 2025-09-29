5 filmes no Prime Video para quem é obcecado em true crime e mistério

Para quem devora podcasts de casos criminais e documentários de investigações reais, o cinema também oferece doses densas de tensão, perversidade e mistério. Os filmes de true crime provocam fascínio porque nos convidam a olhar o abismo: como alguém se transforma em monstro, a ambiguidade moral entre vítima e agressor, e a falibilidade institucional. Eles criam uma zona de choque onde a realidade invade a narrativa, e a curiosidade mórbida impulsiona a reflexão.

A Revista Bula vasculhou o catálogo do Prime Video em busca de produções que transitam entre o drama e o choque, entre a imersão na mente de assassinos e o drama humano restante. Essas histórias não são apenas relatórios de crime: são investigações sobre identidade, culpa, verdade distorcida e consequências emocionais, retratos do mundo sombrio que habita a beira da civilização. Para quem vive submerso em podcasts, séries e livros de investigação, esses filmes funcionam como um encontro com o desconhecido.

Escolhemos cinco filmes disponíveis no Prime Video que despertam raiva, incomodam e fascinam. Cada um aborda o crime real ou inspirado nele de ângulos diferentes: sedução mortal, obsessão, manipulação, investigação distante. Em comum, todos reivindicam ao espectador o papel de detetive silencioso, e fazem questionar até que ponto conhecemos quem nos cerca.

He Went That Way (2023), Jeffrey Darling Divulgação / Head Gear Films Durante uma viagem, um cuidador de animais altamente conhecido pega uma carona com um estranho — que se revela um jovem serial killer chamado Bobby — enquanto conduz seu chimpanzé famoso como carga valiosa. A tensão cresce conforme personalidades distintas colidem no carro deserto: o tratador tenta manter controle, ao passo que Bobby manipula situações e testa limites. Ao longo do trajeto, a viagem se transforma num confronto psicológico e físico, com revelações surpresas e um destino inquietante que entrelaça a vida de ambos de forma mortal.

Na Mente de um Assassino em Série (2022), Travis Stevens Divulgação / Genco Films Meredith, curadora de um museu, está pronta para voltar ao mundo dos relacionamentos após um relacionamento abusivo. Incentivada por suas amigas, ela aceita um fim de semana com Bruce, um homem encantador e aparentemente inofensivo. No entanto, ao chegar na casa isolada de Bruce, Meredith encontra uma réplica de uma escultura grega que a intriga. À medida que a noite avança, ela começa a perceber comportamentos estranhos e visões perturbadoras. Quando Meredith descobre que Bruce é um serial killer mentalmente desequilibrado, ela luta pela sobrevivência em um cenário cada vez mais surreal e ameaçador.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (2019), Joe Berlinger Divulgação / COTA Films Em 1969, Ted Bundy, estudante de direito carismático e aparentemente normal, conhece Liz Kendall, secretária e mãe solteira, em Seattle. Eles iniciam um relacionamento, e Ted passa a conviver com Liz e sua filha, Molly. Em 1974, uma série de assassinatos de mulheres jovens ocorre na região, e um homem com as características de Ted é visto pedindo ajuda a vítimas. Em 1975, Ted é preso após ser identificado por sobreviventes e testemunhas. Durante o julgamento, Liz luta entre o amor e a dúvida, enquanto Ted nega as acusações. O filme retrata a perspectiva de Liz, mostrando sua luta interna ao descobrir que o homem que amava pode ser um assassino em série.

Sentimentos Mortais (2011), Antonio Negret Divulgação / After Dark Films Após quatro estudantes do ensino médio morrerem em circunstâncias misteriosas, o detetive Lampkin investiga os irmãos gêmeos Jonah e Seth Trimble, que possuem habilidades telepáticas. Usando seus poderes, eles manipulam colegas e professores para cometerem atos violentos. Quando Jonah se apaixona por Eve, a relação entre os irmãos se deteriora, culminando em um confronto mortal. O filme explora temas de controle mental, vingança e a complexa dinâmica entre os irmãos.