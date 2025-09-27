4 filmes de ficção científica para conhecer no Prime Video

A ficção cientifica e uma forma de imaginarmos o nosso futuro a partir das sinalizações que temos da ciência, tecnologia, das políticas e governos, das empresas e do cenário atual. Essas histórias exploram os dilemas morais, sociais e íntimos, colocando personagens em situações-limite que revelam nossa fragilidade diante do controle, preconceitos e descobertas pessoais.

Narrativas que questionam o futuro, o presente, traduzem angústias universais em imagens que desafiam a imaginação. Filmes que transitam por atmosferas distintas, do grotesco e libertário ao sombrio e autoritário, passando por delírios burocráticos e encontros cósmicos inusitados. Os protagonistas resistem ao peso das estruturas que tentam moldar seus destinos.

Esses filmes demonstram um leque de experiências que provocam, divertem e emocionam, oferecendo uma perspectiva única sobre os limites do humano. Independente de qual caminho o espectador prefira, esses filmes provam que a ficção científica pode ser tão plural e criativa quanto a própria imaginação.

Pobres Criaturas (2023), Yorgos Lanthimos Divulgação / Film4 Uma jovem é ressuscitada por um cientista excêntrico e passa a viver sob sua tutela, em um ambiente de isolamento controlado. Embora inicialmente ingênua, sua curiosidade insaciável a leva a questionar os limites que lhe são impostos e a se aventurar pelo mundo. Em suas viagens, descobre os prazeres e crueldades da vida, confrontando sistemas sociais que tentam enquadrá-la. Entre paixões intensas e experiências desconcertantes, ela busca construir sua própria identidade e compreender o que significa ser livre em uma realidade que constantemente tenta reduzi-la a um experimento.

Como Falar com Garotas em Festas (2017), John Cameron Mitchell Divulgação / A24 Um adolescente tímido, apaixonado por música punk, vai com os amigos a uma festa estranha nos arredores de Londres. Lá, descobre que as garotas presentes pertencem a uma comunidade alienígena com costumes e regras próprias. Fascinado por uma delas, ele embarca em um romance improvável que desafia tradições de ambos os lados. Entre rebeldia juvenil, choque cultural e descobertas afetivas, sua jornada se transforma em metáfora sobre liberdade, criatividade e a força da juventude diante de sistemas que tentam moldar comportamentos e sentimentos.

V de Vingança (2005), James McTeigue Divulgação / Warner Bros. Em um futuro dominado por um governo autoritário, a população vive sob vigilância constante e opressão ideológica. Nesse cenário, um mascarado misterioso inicia uma série de ataques simbólicos para desestabilizar o regime e inspirar a resistência. Uma jovem, ao se envolver por acaso em sua luta, passa a enxergar a verdade por trás da propaganda e da manipulação. O vínculo entre ambos se transforma em catalisador de mudanças, expondo tanto a brutalidade do poder quanto a capacidade de indivíduos comuns de questionar e romper com o medo que sustenta sistemas tirânicos.