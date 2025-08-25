Os 11 maiores atores da história do cinema: a seleção suprema

Max von Sydow — goleiro

O camisa 1 que joga com relógios e sombras. Em “O Sétimo Selo”, aprende que a maior defesa é a negociação do tempo; o xadrez na praia parece um treino silencioso de posicionamento, a leitura do chute antes do pé tocar na bola. “A Fonte da Donzela” oferece o protocolo de crise: quando tudo desanda, ele organiza o espaço como quem realinha a última linha após um escanteio curto. Em “O Exorcista”, enfrenta o invisível com serenidade de veterano; goleiro que defende primeiro com os olhos, depois com as mãos. O corpo alto projeta autoridade sem espalhafato; a voz baixa serve de apito interno que empurra lateral e zagueiro para os lugares certos. No jogo aéreo, não salta: chega na hora. Na reposição, escolhe o passe que dá respiro ao time, nunca a fogueira. Von Sydow entende que o erro é inevitável, mas gerenciável; por isso a área parece diminuir quando ele está sob as traves. Não espalma dramas, assenta a bola e, junto dela, a narrativa. Quando adianta a linha para interceptar um lançamento, o estádio aprende que coragem pode soar como silêncio. A metáfora se cumpre: com ele, a dúvida vira defesa e o insólito se torna verossímil. O placar agradece.