Um método moderno de encerrar discussões políticas

Sempre atentos ao que ocorre no mundo, os nerds do Silicon Valley identificaram uma oportunidade de ouro no Brasil e estão lançando um novo app que vai melhorar bastante a vida das pessoas por aqui. Trata-se de um app que permite que dois amigos com opiniões completamente contrárias em matéria de política consigam conversar sem brigar. O app é ideal para que aqueles velhos amigos que andam em lados políticos completamente opostos consigam conversar numa boa quando se encontram.

O funcionamento do app é supersimples e prático: assim que os dois quase ex-amigos começam a conversar, eles devem acionar o app em seus celulares. A partir daí, o programa é capaz de captar qualquer palavra dita que possa causar o início de uma discussão política: palavras como “Lula”, “Bolsonaro”, “Janja”, “Michelle”, “Filho número 1 (ou 2, ou 3)”, “petista”, “fascista” ou até palavras mais prosaicas como “coiso”, “molusco”, “9 dedos”, “bozo”, “xandão”, “golpe” ou “minuta”. O algoritmo do app é poderoso e, a cada dia, é capaz de incorporar mais palavras e expressões. Ao identificar qualquer desses sinais de que a conversa pode descambar para a discussão política, o programa começa a apitar. No início, o apito é baixinho, mas, à medida que mais palavras da lista vão sendo ditas, o programa vai apitando cada vez mais alto, até o limite de dez minutos, quando o som fica tão insuportável que se torna impossível continuar qualquer discussão. Então, os dois oponentes são obrigados a se juntar para desligar o programa. E, nesse momento, o app mostra uma de suas facetas mais interessantes: ele é muito difícil de parar, quase impossível. Ele só para de apitar quando os dois debatedores voltam a falar sobre assuntos mais amenos, como o tempo, os filhos, o tempo do colégio ou viagens maneiras que fizeram.

Já existem também versões desse app ligadas a times de futebol, a discussões sobre os melhores livros do século e até sobre os limites do humor.