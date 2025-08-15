4 filmes góticos no Prime Video para quem é fã de Mary Shelley

O imaginário gótico, com sua atmosfera de decadência e fascínio pelo macabro, atravessa séculos mantendo intacta sua capacidade de seduzir leitores e espectadores. Entre neblinas, mansões sombrias e personagens atormentados, o gênero não se limita a sustos fáceis, mas explora a interseção entre horror e beleza, razão e delírio. Mary Shelley, autora de “Frankenstein”, não apenas consolidou o arquétipo do monstro trágico, mas também abriu caminho para narrativas que questionam os limites da humanidade, da ciência e da moralidade. No cinema, esse legado se traduz em obras que não têm medo de unir romance e putrefação, inocência e perversidade.

Mais do que cenários soturnos e figurinos carregados, o gótico sobrevive graças à sua espinha dorsal: dilemas humanos intensificados pela sombra. É um gênero que entende que o verdadeiro terror não está apenas no que se vê, mas no que se intui, a sugestão de que algo profundamente errado se esconde sob a superfície civilizada. E, em tempos de streaming, é possível visitar (ou revisitar) histórias que ecoam esse espírito, seja recriando os clássicos ou reinventando-os para novas gerações. No Prime Video, há títulos que, cada um à sua maneira, dialogam com a herança de Shelley, equilibrando lirismo e morbidez.

Seja através de tramas que exploram a obsessão amorosa, pactos sinistros, maldições ancestrais ou descidas psicológicas ao abismo, esses filmes não tratam apenas de medo, mas de metamorfoses, tanto físicas quanto emocionais. A morte, aqui, não é fim, mas catalisadora de novas formas de existir. O espectador é convidado a passear entre túmulos e sonhos, reconhecendo nas criaturas e anti-heroínas a própria inquietação humana. Para quem é fã do gótico e da sensibilidade sombria de Mary Shelley, esses quatro filmes do Prime Video oferecem mais que entretenimento: são experiências sensoriais que unem melancolia e estranheza em um mesmo abraço fúnebre.

Lisa Frankenstein (2024), Zelda Williams Divulgação / MXN Entertainment Em uma cidadezinha dos anos 80, uma adolescente solitária enfrenta a indiferença da escola e o vazio da vida familiar. Fascinada por histórias macabras, encontra consolo em visitas ao cemitério local, onde um túmulo em especial desperta seu interesse. Uma tempestade elétrica transforma a rotina quando o morto que ali repousava retorna à vida, confuso e mutilado, mas disposto a seguir sua incomum benfeitora. Entre experimentos improvisados e encontros desajeitados, surge uma estranha parceria, que mistura romance e humor mórbido. Juntos, eles cruzam caminhos perigosos em busca de peças, literalmente, para reconstruir o corpo dele, desafiando a lógica, a lei e a moral.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features No final do século 19, uma jovem de espírito frágil vive em uma cidade portuária assolada por rumores de um visitante estrangeiro misterioso. Um agente imobiliário viaja para uma região remota para fechar um contrato de compra de um castelo e encontra um anfitrião sinistro, cuja presença é acompanhada por doenças e mortes inexplicáveis. Enquanto o mal se desloca silenciosamente para a cidade, a vida da jovem e de seus entes queridos é tragada por uma sombra crescente. Entre pesadelos e febres, ela descobre que sua própria existência pode ser a chave para deter a ameaça, mesmo que isso exija um sacrifício mortal.

O Exorcismo da Minha Melhor Amiga (2022), Damon Thomas Divulgação / Gotham Group Nos anos 80, duas adolescentes inseparáveis dividem segredos, planos e uma amizade que parecia inquebrável. Durante um passeio em um lago isolado, uma delas desaparece por horas e retorna… diferente. Olhar distante, comportamento hostil e um estranho fascínio pelo perigo marcam sua mudança. Aos poucos, situações bizarras e violentas se acumulam, e a amiga que restou percebe que forças sobrenaturais se infiltraram em seu cotidiano. Sem apoio dos adultos e cercada por ceticismo, ela precisa desvendar a origem da possessão e enfrentar uma entidade cruel, equilibrando medo e lealdade. O elo entre elas será posto à prova em um confronto que mistura horror e afeto.