6 livros da biblioteca básica do homem que quer parecer profundo

O Ser e o Tempo (1927), Martin Heidegger

Nesta obra fundamental, Martin Heidegger explora a questão do ser, buscando compreender o significado da existência humana. Ele introduz o conceito de Dasein, o ser-aí, como forma de analisar a experiência do ser no mundo. Heidegger argumenta que a compreensão do ser está enraizada no tempo, e que a autenticidade surge quando o indivíduo reconhece sua finitude e assume a responsabilidade por sua existência. A obra desafia as concepções tradicionais da metafísica, propondo uma ontologia fundamental que influencia diversas áreas do pensamento contemporâneo. Com uma linguagem densa e complexa, Heidegger convida o leitor a uma reflexão profunda sobre o sentido do ser e o papel do tempo na constituição da existência.