4 livros que transformaram palavras em arte absoluta

As Coisas que Perdemos no Fogo (2016), Mariana Enríquez

Nos contos desta coletânea, o horror não vem do sobrenatural: ele nasce do cotidiano. As protagonistas — quase sempre mulheres — vivem cercadas de miséria, violência e medo, em bairros esquecidos de uma Argentina sufocada pela desigualdade. Há fantasmas, sim, mas eles convivem com crianças desaparecidas, homens abusivos, casas podres de abandono e desejos de vingança que explodem em silêncio. A prosa de Mariana Enríquez não afasta o leitor do horror: ao contrário, obriga-o a mergulhar nele com olhos abertos. Cada história é um mergulho em um universo particular onde o grotesco serve como amplificador do real. As fronteiras entre o simbólico e o concreto se diluem, como no conto que dá nome à coletânea, em que mulheres queimadas decidem fazer de suas cicatrizes um ato político. O estilo é direto, cortante, mas jamais frio: há compaixão, revolta e uma pulsação que não permite alívio. Não há escapismo: há denúncia, há trauma, há resistência. Em meio à crueldade, os corpos femininos se impõem como território e trincheira. Neste livro, o fogo não é apenas destruição — é também linguagem. E, em cada linha, a autora reafirma: há coisas que não podem mais ser esquecidas.