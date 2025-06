O top 4 do clubinho dos medíocres literários

A Culpa é das Estrelas (2012), John Green

Hazel Grace Lancaster, adolescente com câncer, narra sua própria história com uma voz que mescla acidez e fragilidade. Ao conhecer Augustus Waters — garoto carismático, também sobrevivente do câncer, com uma predileção por frases de efeito e referências literárias — ela se vê envolvida em um romance que, à primeira vista, parece desviar dos clichês do gênero. Mas não desvia. O livro se constrói sobre uma estética emocional controlada, onde o sofrimento é roteirizado e o amor adolescente adquire contornos forçadamente profundos. As conversas entre os protagonistas soam menos como diálogos reais e mais como um script cuidadosamente moldado para emocionar. A doença é pano de fundo, mas sua complexidade é aliviada por metáforas ensaiadas: um cigarro não aceso, uma visita a Amsterdã, uma carta de despedida bem escrita. O livro tenta ser doloroso, mas acaba sendo decorativo. As lágrimas que arranca parecem planejadas com antecedência, como trilha sonora de filme. O mundo adulto, ausente ou caricatural, serve apenas de contraste para a suposta lucidez precoce dos jovens, que, apesar da dor, encontram beleza em cada desgraça. O que poderia ser uma narrativa honesta sobre terminalidade e desejo, torna-se um teatro de sensibilidades domesticadas. A vida e a morte são representadas de forma estilizada — tudo é limpo, tudo é bonito, mesmo quando deveria ser brutal. É literatura que pretende ser tocante, mas que, no fundo, tem medo de incomodar. O sofrimento serve mais como enfeite do que como experiência. E é por isso que conforta tanto — e transforma tão pouco.