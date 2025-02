4 romances extraordinários que acabaram de estrear na Netflix e farão você querer ficar em casa no fim de semana

A Garota Mais Linda do Mundo (2025), Robert Ronny

Divulgação / Netflix

Um famoso herdeiro decide realizar o último desejo de seu pai para garantir a herança: casar-se com a mulher mais bonita do país. Para isso, ele cria um reality show que mobiliza o público em uma competição nacional. O programa promete um casamento de conto de fadas, mas esconde intenções complexas por trás de sua fachada glamorosa. No centro da trama está a produtora responsável pelo show, que vê o projeto como uma exploração misógina e questiona a ideia de transformar um homem em prêmio.Apesar de suas convicções, ela se vê cada vez mais envolvida com o idealizador do programa. Entre discussões acaloradas e momentos de vulnerabilidade, nasce uma conexão inesperada. A competição avança enquanto o vínculo entre os dois se fortalece, criando conflitos internos para ambos. No entanto, o desafio de equilibrar sentimentos pessoais com as demandas do espetáculo torna o desfecho imprevisível. Afinal, o que estava em jogo não era apenas a herança, mas também a descoberta do verdadeiro significado de felicidade.