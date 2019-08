As 10 melhores séries de comédia da Netflix, segundo críticos

As séries de comédia estão entre as preferidas dos usuários na Netflix. “Brooklyn Nine-Nine”, “Orange Is The New Black”, e clássicos como “Friends” e “The Office” aparecem no ranking das mais assistidas. Considerando apenas as produções originais da plataforma, a Revista Bula reuniu os dez melhores seriados de comédia em uma lista, de acordo com as avaliações dadas pela crítica especializada em cinema. Alguns títulos, como “Tuca and Bertie” (2019), de Lisa Hanawalt; e “Lady Dynamite” (2016), de Mitchell Hurwitz e Pam Brady; foram canceladas devido à baixa audiência, mas foram muito bem-avaliadas e possuem tramas surpreendentes. Outros nomes, como “Unbreakable Kimmy Schmidt” (2015), de Robert Carlock e Tina Fey; estão consolidados entre os grandes sucessos do serviço de streaming.

1 — Master of None (2015), Aziz Ansari e Alan Yang A trama acompanha Dev, um jovem de descendência indiana que procura alavancar sua carreira de ator na cidade de Nova York, mas só consegue atuar em pequenos comerciais de televisão. Ao enfrentar as dificuldades do início da vida adulta, Dev compartilha com os amigos seus pensamentos sobre temas como casamento, filhos, relacionamento com os pais, velhice e racismo.

2 — Big Mouth (2016), Nick Kroll, Mark Levin e outros A série animada, voltada para adultos, acompanha a rotina de Nick e Andrew, dois melhores amigos da escola. Perto dos 13 anos, eles precisam lidar com as mudanças da puberdade: descobertas sexuais, transformações no corpo, dúvidas sobre sexualidade, dilemas com as garotas, entre outros. Juntos, eles fazem piada de tudo enquanto enfrentam os desafios da adolescência.

3 — Tuca and Bertie (2019), Lisa Hanawalt A série se passa em um universo fantasioso, habitado por animais antropomórficos, e discute o amadurecimento feminino a partir do olhar de duas amigas de longa data: Tuca, uma espécie de tucano, convencida e despreocupada; e Bertie, uma ave pardal ansiosa e sonhadora. Aos 30 anos, elas refletem acerca de temas como carreira, amor, sexo e machismo.

4 — One Day at a Time (2017), Gloria Calderon Kellett e Mike Royce A série acompanha a rotina de uma família cubano-americana que vive em Los Angeles. Penelope é uma enfermeira que sofre de Transtorno do Estresse Pós-Traumático devido ao tempo que trabalhou como militar no exército. Após deixar o marido, ela se esforça para criar seus dois filhos adolescentes com a ajuda da mãe, uma cubana conservadora, e de seu amigo Schneider, o síndico do prédio onde a família vive.

5 — American Vandal (2017), Dan Lagana Após 27 professores da escola Hanover Highschool encontrarem seus carros pichados com desenhos de órgãos genitais, o aluno Dylan Maxwell, famoso por fazer brincadeiras imaturas, é expulso. Mas, Dylan se declara inocente e recebe a ajuda de Peter e Sam, cinegrafistas amadores, que decidem criar o documentário “American Vandal”, na tentativa de descobrir quem realmente é o vândalo da escola.

6 — Unbreakable Kimmy Schmidt (2015), Robert Carlock e Tina Fey Kimmy Schmidt é raptada por um líder religioso e passa 15 anos de sua vida isolada, acreditando ser uma das únicas sobreviventes de um apocalipse que dizimou a terra. Após ser resgatada, ela decide ir morar em Nova York. Levando apenas uma mochila, Kimmy vai em busca de um emprego e um lugar para morar. Mesmo sabendo que o mundo mudou durante os últimos 15 anos, ela não pretende desistir de seus sonhos.

7 — Lady Dynamite (2016), Mitchell Hurwitz e Pam Brady A partir de uma abordagem surrealista dos acontecimentos, a série acompanha a história da comediante e atriz Maria Bamford, que interpreta a si mesma. Após passar seis meses em uma clínica de recuperação, por sofrer com transtorno bipolar, Maria volta para Los Angeles disposta a recomeçar sua vida do zero. Para isso, ela conta com a ajuda de seu agente, Bruce Ben-Bacharach.

8 — Boneca Russa (2019), Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland Em seu aniversário de 36 anos, Nadia participa de uma festa organizada pelos amigos em Nova York. Ao sair do evento, ela é atropelada e morre. Pouco depois, Nadia acorda e percebe que voltou no tempo, instantes antes de morrer. Os acontecimentos começam a se repetir sem parar e ela entende que está presa no tempo. Reviver as mesmas cenas torna-se insuportável e Nádia faz de tudo para descobrir como se livrar dessa situação.

9 — Special (2019), Anna Dokova A série conta a história de Ryan, um rapaz gay com paralisia cerebral leve que, para conseguir um emprego, esconde sua deficiência, dizendo às pessoas que sofre com as sequelas de um atropelamento. “Special” aborda a vida romântica, familiar e profissional de Ryan. O projeto é inspirado na autobiografia de Ryan O’Connell, que também interpreta uma versão de si mesmo na série.