Mega da Virada 2025: cruzamos 3 rankings e fechamos o jogo “ideal” em 6 dezenas

A Mega da Virada 2025 tem sorteio marcado para 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), e foi anunciada com prêmio estimado de R$ 1 bilhão. Em concursos especiais, o prêmio principal não acumula: se não houver acertadores da sena, a premiação é destinada à quina e, depois, às faixas seguintes. Esse é o conjunto de informações necessárias para enquadrar a reportagem sem extrapolações sobre resultado.

O que “número ideal” significa neste texto

Nesta reportagem, “número ideal” não significa “mais provável de sair” nem “método comprovado”. A expressão é usada em sentido estritamente operacional: a combinação de seis dezenas que melhor atende a um critério objetivo definido antes do resultado e baseado em listas históricas publicadas. O critério escolhido é a convergência entre três rankings de frequência — Mega-Sena, Quina e Lotofácil — construídos a partir de milhares de concursos. A convergência, aqui, funciona como regra de seleção: quanto mais listas um número atravessa, maior é sua prioridade no fechamento da aposta.

As três listas usadas como base

O primeiro conjunto vem de um levantamento sobre a Mega-Sena baseado em 2.880 concursos, de 1996 até novembro de 2025. A lista das 15 dezenas mais frequentes traz 10 na liderança (338 vezes), seguida por 53 (330) e 05 (318), além de 34, 37, 33, 38, 17, 32, 43, 04, 30, 56, 11 e 27, todas acima de 300 aparições no recorte informado.

O segundo conjunto vem de um levantamento sobre a Quina com 6.899 concursos, do primeiro sorteio (1994) aos registros mais recentes usados no material. Em ordem de frequência, o topo de quinze dezenas apresentado é 04, 52, 26, 49, 31, 44, 16, 39, 29, 05, 53, 42, 15, 56 e 37, com 04 na liderança destacada.

O terceiro conjunto vem de um levantamento sobre a Lotofácil com 3.557 concursos, de 2003 até 8 de dezembro de 2025. A lista das quinze dezenas mais frequentes publicada, em ordem, é 20, 25, 10, 11, 13, 14, 24, 1, 3, 4, 12, 5, 22, 2 e 9. Essas três listas são o universo fechado deste texto: não entram dezenas de fora delas, nem contagens de outras bases.

O cruzamento: convergência total e convergência parcial

Com as três listas definidas, o cruzamento segue duas etapas. A primeira procura as dezenas que aparecem simultaneamente nas três loterias. Nesse encontro, apenas 04 e 05 aparecem nas três listas, o que as coloca como o núcleo mais convergente possível dentro do recorte adotado.

A segunda etapa amplia o conjunto para dezenas presentes em duas das três listas, mantendo a lógica de convergência, mas aceitando um nível menor de coincidência para permitir o fechamento do jogo de seis dezenas exigido pela Mega-Sena. No encontro entre Mega-Sena e Quina, aparecem 37, 53 e 56, porque figuram nas duas listas. No encontro entre Mega-Sena e Lotofácil, aparecem 10 e 11, que também figuram em ambas.

Ao final dessas duas etapas, o método produz um conjunto de candidatos delimitado, sem escolhas externas: 04 e 05 pela convergência tripla; 37, 53 e 56 pela convergência dupla entre Mega-Sena e Quina; e 10 e 11 pela convergência dupla entre Mega-Sena e Lotofácil. Para transformar isso em uma aposta única de seis dezenas, ainda é preciso uma regra final, objetiva, para escolher entre 10 e 11, já que ambas cumprem o mesmo nível de convergência.

O jogo ideal pelo cruzamento dos rankings

04 — 05 — 10 — 37 — 53 — 56

A regra de fechamento e por que a lista fica assim

A regra de desempate usada aqui é compatível com o foco do texto: como o objetivo final é uma aposta para a Mega da Virada, o desempate deve ser feito dentro do ranking da própria Mega-Sena, que é a loteria-alvo. Entre 10 e 11, escolhe-se a dezena que ocupa a posição mais alta no levantamento de frequência da Mega-Sena citado. Nesse ranking, 10 aparece como a dezena mais frequente no recorte, enquanto 11 aparece mais abaixo na lista.

Com isso, a combinação “ideal” no sentido estrito deste método fica definida como 04, 05, 10, 37, 53 e 56. Ela reúne o núcleo comum às três listas (04 e 05), incorpora três dezenas que convergem entre Mega-Sena e Quina (37, 53 e 56) e fecha com a dezena que converge entre Mega-Sena e Lotofácil e lidera o ranking da Mega-Sena (10).

O resultado não é apresentado como previsão do próximo sorteio. Ele é apresentado como produto verificável de um procedimento: qualquer leitor que use as mesmas três listas e aplique as mesmas regras chega ao mesmo conjunto. Se o critério mudar — por exemplo, se o leitor preferir ignorar Lotofácil, ou escolher a sexta dezena por outro desempate — a combinação muda. Dentro do critério de convergência entre as três loterias, porém, esta é a aposta que mais se sustenta no cruzamento descrito.