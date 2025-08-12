Prime Vídeo lança comédia de ação estrelada por Eddie Murphy e o Brasil coloca direto no 1º lugar

O homem passa a vida defendendo-se de seus próprios impulsos, abafando a vontade de rebelar-se contra toda a insana fantasia que o cerca, e dessa forma refinando o propósito de se aperfeiçoar, de fazer da permanência no mundo um tempo menos atribulado e mais aprazível. O dinheiro entra nessa equação como uma variável mágica, que é capaz, muitos creem, de fazer com que o barro transforme-se em ouro, ainda que o feitiço também possa virar. O universo não tem a mínima ideia de quem somos, não faz o menor esforço para entender nossas urgências, não partilha de nossos desassossegos quanto ao que prepara-nos o mundo e sua sedutora crueldade, e isso jamais mudará. Dois motoristas de carro-forte levam um golpe inesperado do destino e essa experiência os acompanha em boa parte dos 94 minutos de “A Última Missão”, um filme pipoca despretensioso e irregular, com momentos bons e outros nem tanto. Dono de um currículo vasto no gênero, Tim Story realça o contraponto entre a dupla de protagonistas, ainda que nem sempre tenha êxito no principal: verter a graça em riso.

Em “A Última Missão”, Storyfica longe de atingir o mesmo bom desempenho de “Policial em Apuros” (2014), “Policial em Apuros 2” (2016) ou “Shaft” (2019), ainda que disponha de um protagonista que tornou-se uma verdadeira grife nessa categoria. Há quatro décadas, Eddie Murphy pavimentou a estrada por onde têm corrido Kevin Hart, Ice Cube e tantos outros, porém aqui o astro maior da franquia “Um Tira da Pesada” (1984-2024), um sucesso estrondoso nos anos 1980, dá mostras de algum cansaço. Os roteiristas Kevin Burrows e Matt Mider apostam em Murphy como o fiador de uma trama batida, já levada por ele mesmo, com adaptações, em “48 Horas” (1982), o ótimo besteirol de Walter Hill. Russell Pierce, o personagem de Murphy, é o decano de uma companhia de vigilância patrimonial e tem sido considerado uma lenda no ramo graças a sua inclinação heroica. Às quatro da manhã, antes de sair para mais um turno, ele beija a esposa, Natalie, e a cumprimenta pelos 25 anos de casados, rogando aos céus que em seu expediente tudo corra bem e os dois, então, festejem como se deve. Ao chegar no trabalho, Clark, o proprietário da empresa vivido por Andrew Dice Clay, faz chover na sua praia e comunica que ele terá de substituir um outro funcionário numa tarefa bastante específica. Pouco depois, começa o seu inferno.

Russelldividirá a boleia com Travis Stolly, um novato meio debiloide cheio de piadinhas quinta-série no repertório e dado a entrar na intimidade de quem acaba de conhecer, o que faz de imediato com o próprio veterano. Impulsivo e mitômano, Travis conta que tirara dez no exame de direção da polícia, mas é logo desmentido por Russell, afinal, se ele fosse mesmo tão bom, teria se tornado policial e não vigilante. O diretor se esforça por tornar convincente a parceria entre Murphy e um excessivo Pete Davidson; como sói acontecer, entretanto, uma figura secundária rouba a cena. Zoe, a mulher fatal que seduzira Travis na abertura, revela sua verdadeiras intenções e sequestra os dois marmanjos, tentando elaborar um novo plano para fugir com a bolada que eles estavam transportando. Keke Palmer salva “A Última Missão” do desastre completo, agudizado pelo politicamente correto, que tira muito da força do longa — não, ele não é o único culpado, e antes, poder-se-ia acusar o brutal desencontro nas performances de Murphy e Davidson. A propósito, até agora não sei o que Eva Longoria estava fazendo ali.