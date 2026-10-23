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Garrafas de Garibaldi Pinot Noir Brut Rosé, Salton Ouro Moscatel e Zanotto Moscatel sobre fundo claro e amarelo.Laboratório Visual
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por Bula Vinhos
Bula Vinhos

5 espumantes brasileiros que ganharam ouro na França e custam menos de R$ 70

Com preços de R$ 42 a R$ 65, a seleção reúne três bruts e dois moscatéis reconhecidos em concursos franceses, incluindo o Salton Ouro Moscatel, integrante do Top 10 do Effervescents du Monde.

O Salton Ouro Moscatel entrou no Top 10 do Effervescents du Monde de 2025, na França, e aparece por R$ 65 na loja da própria vinícola. É uma combinação que merece atenção antes mesmo de se discutir o tamanho das borbulhas. Naquela edição, o concurso reuniu 393 vinhos de 15 países; os empates fizeram a seleção dos dez destaques terminar com doze nomes. O brasileiro estava entre eles, com uma garrafa que custa menos do que muita gente imagina gastar para levar um espumante ao jantar.

Outros quatro rótulos ajudam a dar dimensão à descoberta. Todos conquistaram ouro em concursos franceses e foram encontrados no comércio brasileiro abaixo de R$ 70, em garrafas de 750 ml, sem necessidade de comprar uma caixa inteira. Há três bruts e dois moscatéis, diferença que importa bastante na hora da escolha. Quem procura uma bebida seca para acompanhar a refeição tem opções; quem prefere um espumante doce também não precisa se desculpar pelo gosto.

A seleção está organizada por preço, não por uma suposta classificação de qualidade. Os valores foram consultados em 23 de outubro de 2026, não incluem frete e podem mudar. As medalhas correspondem às amostras avaliadas nas edições citadas, cujos registros não indicam safra para estes cinco rótulos. Os perfis abaixo se apoiam nas fichas dos produtores e nas descrições técnicas das lojas; as harmonizações são sugestões de serviço.

01

Salton Prosecco Brut

Salton · Serra Gaúcha · Brasil

R$ 42 — loja Salton

Garrafa do espumante Salton Prosecco Brut, 750 ml.

O menor preço desta lista pertence a um espumante que recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2024. A Salton também o apresenta como integrante do Top 10 daquela edição. Por R$ 42 na loja do produtor, há um motivo bastante concreto para olhar com mais atenção para a garrafa que, numa prateleira, poderia ser escolhida apenas porque cabe no orçamento.

A proposta é de leveza. Elaborado com a uva identificada pela vinícola como Prosecco, traz, segundo sua ficha, pera, pêssego e outras frutas brancas, além de notas cítricas. A descrição do paladar destaca cremosidade e frescor. É o perfil que sugere abrir a refeição com canapés e continuar com um risoto leve ou peixe, sem transformar a troca de pratos numa obrigação de trocar também de vinho.

Características

Espumante branco brut, de corpo leve, produzido na Serra Gaúcha. Uva Prosecco. Garrafa de 750 ml, 11,5% de álcool. Servir entre 6 e 8 °C. Ouro no Effervescents du Monde 2024, na França.

Harmonização

Sugestões: canapés, peixes grelhados, carnes brancas e risotos de legumes ou de frutos do mar com tempero moderado.

02

Garibaldi Pinot Noir Brut Rosé

Cooperativa Vinícola Garibaldi · Serra Gaúcha · Brasil

R$ 46,80 — Vinhos e Vinhos

Garrafa do espumante Garibaldi Pinot Noir Brut Rosé, 750 ml.

A cor rosada pode sugerir doçura a quem ainda escolhe espumante pela aparência, mas este é um brut. Elaborado com Pinot Noir, o Garibaldi recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2025 e aparece por R$ 46,80 na Vinhos e Vinhos, antes do desconto adicional oferecido para determinadas formas de pagamento.

Morango, amora e um toque cítrico compõem a descrição aromática da ficha consultada. O método é o Charmat, com a tomada de espuma em tanque, e o perfil informado combina estrutura e cremosidade. Isso o torna um candidato interessante a acompanhar a comida, em vez de ficar restrito ao brinde de abertura. Sushi, risoto de cogumelos e uma massa com molho delicado são caminhos possíveis; a escolha depende mais do prato que da cor da garrafa.

Características

Espumante brut rosé de Pinot Noir, método Charmat, Serra Gaúcha. Garrafa de 750 ml, 12% de álcool. Temperatura sugerida de 6 °C. Ouro no Effervescents du Monde 2025, na França.

Harmonização

Sugestões: sushi, canapés, risotos, massas com molhos leves e queijos de sabor moderado.

03

Garibaldi Brut Chardonnay

Cooperativa Vinícola Garibaldi · Serra Gaúcha · Brasil

R$ 50 — loja Garibaldi

Garrafa do espumante Garibaldi Brut Chardonnay, 750 ml.

Há uma precisão especialmente útil na medalha deste Garibaldi. O ouro veio do Chardonnay du Monde de 2026, concurso dedicado à variedade que dá nome ao vinho. E convém observar o nome completo ao procurar a garrafa: trata-se do espumante brut Chardonnay, não dos vinhos brancos tranquilos que a cooperativa também produz com essa uva.

Vendido a R$ 50 na loja da Garibaldi, é elaborado exclusivamente com Chardonnay pelo método Charmat. A ficha do produtor informa dois meses de autólise, contato com as leveduras que participa da construção da textura. Abacaxi, maçã e pão tostado aparecem na descrição dos aromas, enquanto cremosidade e frescor definem a proposta de boca. Entre os três bruts da seleção, é uma alternativa para quem procura esse encontro de fruta com notas de panificação, sem precisar entrar numa faixa de preço muito mais alta.

Características

Espumante branco brut de Chardonnay, método Charmat, Serra Gaúcha. Garrafa de 750 ml, 12% de álcool. Servir entre 6 e 8 °C. Ouro no Chardonnay du Monde 2026, na França.

Harmonização

Sugestões: peixes, frutos do mar, sopas cremosas, patês e canapés. Um risoto de camarão é uma possibilidade para levá-lo ao prato principal.

04

Zanotto Moscatel

Vinícola Campestre · Campos de Cima da Serra · Brasil

R$ 54,90 à vista — loja da Vinícola Campestre

Garrafa do espumante Zanotto Moscatel, 750 ml.

O Zanotto muda o rumo da lista. Depois dos três bruts, entra um moscatel, opção para quem prefere doçura e expressão de fruta. Produzido pela Vinícola Campestre, nos Campos de Cima da Serra, recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2025. O preço anunciado na loja da vinícola é de R$ 54,90 à vista.

A uva é Moscato e o teor alcoólico fica em 8%. A ficha da Campestre menciona maçã verde, frutas tropicais e acidez mediana, com intensidade frutada no paladar. O próprio produtor sugere o serviço com sobremesas, saladas e petiscos leves. Para esta seleção, uma torta de frutas ou uma sobremesa de pêssego seria uma boa maneira de explorar seu perfil, respeitando a intensidade do doce que vai para o prato.

Características

Espumante moscatel branco elaborado com Moscato, nos Campos de Cima da Serra. Garrafa de 750 ml, 8% de álcool. Servir entre 6 e 8 °C. Ouro no Effervescents du Monde 2025, na França.

Harmonização

Sugestões: tortas de frutas, sobremesas de pêssego, saladas com frutas e petiscos leves. Evitar sobremesas muito mais doces que o vinho.

05

Salton Ouro Moscatel

Salton · Serra Gaúcha · Brasil

R$ 65 — loja Salton

Garrafa do espumante Salton Ouro Moscatel, 750 ml.

Ouro, neste caso, é parte do nome e também a medalha recebida na França. O Salton Ouro Moscatel foi além no Effervescents du Monde de 2025, entrando no Top 10 da competição. A distinção pertence àquela seleção, que teve doze integrantes por causa dos empates; não é uma classificação universal de todos os espumantes existentes. Feita a precisão, sobra um resultado expressivo para uma garrafa anunciada a R$ 65.

Produzido com Moscato na Serra Gaúcha, tem 7,5% de álcool e um perfil assumidamente adocicado. Segundo a Salton, os aromas lembram pera, maçã, frutas cítricas e flores; a proposta de paladar combina doçura, acidez refrescante e cremosidade. É importante procurar a versão Ouro Moscatel: o Moscatel da linha regular também aparece nos resultados de 2025, mas com prata. São duas garrafas diferentes, e trocar uma pela outra apagaria justamente o fato que trouxe esta à lista.

Características

Espumante moscatel branco de Moscato, Serra Gaúcha. Garrafa de 750 ml, 7,5% de álcool. Servir entre 6 e 8 °C. Ouro e presença no Top 10 do Effervescents du Monde 2025, na França.

Harmonização

Sugestões: torta de maçã de doçura moderada, sobremesas com pera, frutas frescas e queijos suaves.

Bula Vinhos

Bula Vinhos

Bula Vinhos reúne histórias, descobertas e seleções de vinhos, com pesquisa e curadoria editorial da Revista Bula.

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