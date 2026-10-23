5 espumantes brasileiros que ganharam ouro na França e custam menos de R$ 70

O Salton Ouro Moscatel entrou no Top 10 do Effervescents du Monde de 2025, na França, e aparece por R$ 65 na loja da própria vinícola. É uma combinação que merece atenção antes mesmo de se discutir o tamanho das borbulhas. Naquela edição, o concurso reuniu 393 vinhos de 15 países; os empates fizeram a seleção dos dez destaques terminar com doze nomes. O brasileiro estava entre eles, com uma garrafa que custa menos do que muita gente imagina gastar para levar um espumante ao jantar.
Outros quatro rótulos ajudam a dar dimensão à descoberta. Todos conquistaram ouro em concursos franceses e foram encontrados no comércio brasileiro abaixo de R$ 70, em garrafas de 750 ml, sem necessidade de comprar uma caixa inteira. Há três bruts e dois moscatéis, diferença que importa bastante na hora da escolha. Quem procura uma bebida seca para acompanhar a refeição tem opções; quem prefere um espumante doce também não precisa se desculpar pelo gosto.
A seleção está organizada por preço, não por uma suposta classificação de qualidade. Os valores foram consultados em 23 de outubro de 2026, não incluem frete e podem mudar. As medalhas correspondem às amostras avaliadas nas edições citadas, cujos registros não indicam safra para estes cinco rótulos. Os perfis abaixo se apoiam nas fichas dos produtores e nas descrições técnicas das lojas; as harmonizações são sugestões de serviço.
Salton Prosecco Brut
O menor preço desta lista pertence a um espumante que recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2024. A Salton também o apresenta como integrante do Top 10 daquela edição. Por R$ 42 na loja do produtor, há um motivo bastante concreto para olhar com mais atenção para a garrafa que, numa prateleira, poderia ser escolhida apenas porque cabe no orçamento.
A proposta é de leveza. Elaborado com a uva identificada pela vinícola como Prosecco, traz, segundo sua ficha, pera, pêssego e outras frutas brancas, além de notas cítricas. A descrição do paladar destaca cremosidade e frescor. É o perfil que sugere abrir a refeição com canapés e continuar com um risoto leve ou peixe, sem transformar a troca de pratos numa obrigação de trocar também de vinho.
Garibaldi Pinot Noir Brut Rosé
A cor rosada pode sugerir doçura a quem ainda escolhe espumante pela aparência, mas este é um brut. Elaborado com Pinot Noir, o Garibaldi recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2025 e aparece por R$ 46,80 na Vinhos e Vinhos, antes do desconto adicional oferecido para determinadas formas de pagamento.
Morango, amora e um toque cítrico compõem a descrição aromática da ficha consultada. O método é o Charmat, com a tomada de espuma em tanque, e o perfil informado combina estrutura e cremosidade. Isso o torna um candidato interessante a acompanhar a comida, em vez de ficar restrito ao brinde de abertura. Sushi, risoto de cogumelos e uma massa com molho delicado são caminhos possíveis; a escolha depende mais do prato que da cor da garrafa.
Garibaldi Brut Chardonnay
Há uma precisão especialmente útil na medalha deste Garibaldi. O ouro veio do Chardonnay du Monde de 2026, concurso dedicado à variedade que dá nome ao vinho. E convém observar o nome completo ao procurar a garrafa: trata-se do espumante brut Chardonnay, não dos vinhos brancos tranquilos que a cooperativa também produz com essa uva.
Vendido a R$ 50 na loja da Garibaldi, é elaborado exclusivamente com Chardonnay pelo método Charmat. A ficha do produtor informa dois meses de autólise, contato com as leveduras que participa da construção da textura. Abacaxi, maçã e pão tostado aparecem na descrição dos aromas, enquanto cremosidade e frescor definem a proposta de boca. Entre os três bruts da seleção, é uma alternativa para quem procura esse encontro de fruta com notas de panificação, sem precisar entrar numa faixa de preço muito mais alta.
Zanotto Moscatel
O Zanotto muda o rumo da lista. Depois dos três bruts, entra um moscatel, opção para quem prefere doçura e expressão de fruta. Produzido pela Vinícola Campestre, nos Campos de Cima da Serra, recebeu ouro no Effervescents du Monde de 2025. O preço anunciado na loja da vinícola é de R$ 54,90 à vista.
A uva é Moscato e o teor alcoólico fica em 8%. A ficha da Campestre menciona maçã verde, frutas tropicais e acidez mediana, com intensidade frutada no paladar. O próprio produtor sugere o serviço com sobremesas, saladas e petiscos leves. Para esta seleção, uma torta de frutas ou uma sobremesa de pêssego seria uma boa maneira de explorar seu perfil, respeitando a intensidade do doce que vai para o prato.
Salton Ouro Moscatel
Ouro, neste caso, é parte do nome e também a medalha recebida na França. O Salton Ouro Moscatel foi além no Effervescents du Monde de 2025, entrando no Top 10 da competição. A distinção pertence àquela seleção, que teve doze integrantes por causa dos empates; não é uma classificação universal de todos os espumantes existentes. Feita a precisão, sobra um resultado expressivo para uma garrafa anunciada a R$ 65.
Produzido com Moscato na Serra Gaúcha, tem 7,5% de álcool e um perfil assumidamente adocicado. Segundo a Salton, os aromas lembram pera, maçã, frutas cítricas e flores; a proposta de paladar combina doçura, acidez refrescante e cremosidade. É importante procurar a versão Ouro Moscatel: o Moscatel da linha regular também aparece nos resultados de 2025, mas com prata. São duas garrafas diferentes, e trocar uma pela outra apagaria justamente o fato que trouxe esta à lista.