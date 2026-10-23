5 espumantes brasileiros que ganharam ouro na França e custam menos de R$ 70

Com preços de R$ 42 a R$ 65, a seleção reúne três bruts e dois moscatéis reconhecidos em concursos franceses, incluindo o Salton Ouro Moscatel, integrante do Top 10 do Effervescents du Monde.

O Salton Ouro Moscatel entrou no Top 10 do Effervescents du Monde de 2025, na França, e aparece por R$ 65 na loja da própria vinícola. É uma combinação que merece atenção antes mesmo de se discutir o tamanho das borbulhas. Naquela edição, o concurso reuniu 393 vinhos de 15 países; os empates fizeram a seleção dos dez destaques terminar com doze nomes. O brasileiro estava entre eles, com uma garrafa que custa menos do que muita gente imagina gastar para levar um espumante ao jantar.

Outros quatro rótulos ajudam a dar dimensão à descoberta. Todos conquistaram ouro em concursos franceses e foram encontrados no comércio brasileiro abaixo de R$ 70, em garrafas de 750 ml, sem necessidade de comprar uma caixa inteira. Há três bruts e dois moscatéis, diferença que importa bastante na hora da escolha. Quem procura uma bebida seca para acompanhar a refeição tem opções; quem prefere um espumante doce também não precisa se desculpar pelo gosto.

A seleção está organizada por preço, não por uma suposta classificação de qualidade. Os valores foram consultados em 23 de outubro de 2026, não incluem frete e podem mudar. As medalhas correspondem às amostras avaliadas nas edições citadas, cujos registros não indicam safra para estes cinco rótulos. Os perfis abaixo se apoiam nas fichas dos produtores e nas descrições técnicas das lojas; as harmonizações são sugestões de serviço.