Dalcídio Jurandir, o grande romancista que o Brasil ainda precisa descobrir

Literatura / Ensaio

Autor do Ciclo do Extremo Norte, o escritor paraense fez da vida entre o Marajó e Belém uma das grandes realizações do romance brasileiro

Entre os livros destinados ao descarte na Biblioteca Municipal de Soure, no Marajó, o editor Moisés Alves encontrou um exemplar da primeira edição de “Chove nos Campos de Cachoeira”. Alves preservou o livro. Segundo ele, a reedição foi feita a partir daquele exemplar. A Imprensa Oficial do Pará publicou seu relato em agosto de 2025. Nessa notícia, a Editora Pública Dalcídio Jurandir anunciou que pretendia publicar os dez romances do Ciclo do Extremo Norte. As reedições de alguns desses livros demoraram décadas. “Ponte do Galo”, lançado em 1971, teve sua segunda edição em 2017. “Chão dos Lobos”, de 1976, voltou a ser editado em 2019. Para reeditar “Chão dos Lobos” e “Chove”, a editora Pará.grafo recorreu ao financiamento coletivo. A campanha terminou em 2018, com 314 apoiadores. A primeira versão de “Chove” foi escrita em Gurupá, em 1929. Dalcídio retomou o romance em Salvaterra, quando trabalhava como inspetor escolar. Em 1940, ganhou o concurso promovido pela editora Vecchi e pelo jornal “Dom Casmurro”, que abriu caminho para a publicação no ano seguinte. Dalcídio tinha o apoio de amigos da Academia do Peixe Frito, grupo de intelectuais paraenses do qual participava Bruno de Menezes. O próprio Dalcídio escreveu sobre suas dificuldades econômicas e a vida literária paraense no “Dom Casmurro”, em agosto de 1940. Deu ao artigo o título “Tragédia e comédia de um escritor novo do Norte”.

“Premiado pela Academia Brasileira de Letras, Dalcídio teve romances que passaram décadas sem novas edições”

Alfredo, personagem que acompanha boa parte do ciclo, chega ao ginásio aos 16 anos, em “Primeira Manhã”. O atraso na entrega do uniforme lhe custou oito dias de aula. No caminho, ele se pergunta se deveria ter beijado o pé de São Pedro na igreja. Dalcídio deixa que essa preocupação acompanhe o trajeto até o ginásio. Alfredo entra por engano numa sala do terceiro ano e sofre um trote no pátio. Os alunos o empurram para fora; seu quepe fica danificado. A chegada, que ele vinha preparando havia tantos dias, termina nessa recepção dos colegas. Alfredo parece ouvir Andreza no forro do quepe amassado. Ela o chama de fujão, manda que volte à carteira. Fala do trabalho no curral sob o aguaceiro e da procura pela sepultura do irmão assassinado. Alfredo continua andando sob o chuvisco e se lembra de quando foi procurar Andreza, em dezembro. Tinha ido a cavalo, com pressa de chegar antes do pôr do sol. A narração acompanha o galope, deixando o ginásio e a praça por um momento. Em “Belém do Grão-Pará”, de 1960, Libânia leva Alfredo ao Ver-o-Peso. Ela trabalha para os Alcântara, a família em cuja casa o menino vive como agregado. Na feira, prova uma farinha, depois outra, fazendo-se de entendida. Dalcídio trata com graça essa importância que a menina se dá. Libânia corre para ver os barcos, repara nos potes, cobiça um cachimbo. O narrador vai atrás dela, deixando que as mercadorias apareçam entre seus desejos e suas escolhas. No domingo seguinte, Alfredo volta com seu Alcântara. O homem se demora na escolha da carne, examina a barriga da tainha, conversa com os peixeiros. Para Alfredo, porém, a cidade ficou mais bruta e pede dinheiro por tudo. Seu Alcântara está à vontade entre os vendedores; o menino sente falta até dos peixes que nadavam debaixo do chalé. Os que vê à venda o fazem lembrar daqueles. Chamar Dalcídio de esquecido pede alguma precisão. Em 1972, ele recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Jorge Amado lhe entregou a distinção. Seus livros continuaram a ser estudados nas universidades, e os herdeiros doaram o acervo à Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2003.

Dalcídio Jurandir, autor do Ciclo do Extremo Norte