Baseado em história real, suspense com Brendan Fraser acompanha as horas mais tensas antes do Dia D: sob demanda no Prime Video

Na Inglaterra de junho de 1944, o meteorologista James Stagg (Andrew Scott) precisa dizer ao general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) se os aliados podem atravessar o Canal da Mancha para atacar as forças alemãs na Normandia. Faltam 72 horas para o Dia D, e o tempo ameaça comprometer uma operação preparada com enorme esforço. Esse é o ponto de partida de “Pressão”, drama histórico de Anthony Maras que acompanha os responsáveis por uma escolha angustiante. Mandar os soldados partir pode ser desastroso. Mantê-los à espera também traz perigos.

Stagg ocupa um lugar desconfortável nessa história. Seu trabalho consiste em avaliar as condições meteorológicas, mas a previsão precisa chegar aos ouvidos de militares que já têm tropas mobilizadas e um plano para executar. Ninguém deseja descobrir, tão perto da partida, que o céu pode impedir o desembarque. O especialista, porém, precisa apresentar os riscos sem suavizar a notícia para agradar aos superiores. Se estiver errado, milhares de homens poderão pagar pelo erro durante a travessia.

Uma previsão que ninguém quer receber

A premissa de “Pressão” tem uma qualidade valiosa para um drama de guerra. Ela dá importância a um trabalho que costuma ficar à margem dos relatos sobre batalhas. Antes de um soldado alcançar a praia, alguém precisa avaliar se haverá condições para que ele chegue até lá. O conhecimento de Stagg passa a interferir nos planos de homens com muito mais autoridade militar. A hierarquia permanece intacta, mas uma patente elevada não melhora o tempo sobre o Canal da Mancha.

O meteorologista também carrega uma dificuldade que torna sua função especialmente ingrata. Ele precisa oferecer orientação sem prometer certeza absoluta. Eisenhower necessita de uma resposta para agir, enquanto Stagg deve reconhecer as limitações da previsão. Essa diferença alimenta o atrito entre os dois. O general tem de assumir um risco, e o especialista precisa impedir que a urgência seja confundida com uma garantia de segurança. Nenhum deles consegue entregar ao outro tudo aquilo de que necessita.

Stagg não pode simplesmente apresentar sua avaliação e considerar o serviço encerrado. A informação precisa ser ouvida, levada a sério e incorporada a uma decisão militar. Para o comandante, aceitar a advertência significa considerar mudanças numa operação de proporções enormes. Para o meteorologista, ceder à expectativa dos superiores significaria comprometer a responsabilidade pelo próprio trabalho. Os dois dependem um do outro, embora ocupem lugares muito diferentes diante da ordem de partida.

Eisenhower precisa escolher

Brendan Fraser interpreta um Eisenhower às voltas com uma responsabilidade que nenhuma consulta consegue retirar de seus ombros. Ele pode ouvir avaliações, ponderar perigos e buscar apoio, mas a autorização continua sendo sua. O comandante precisa decidir com as informações disponíveis naquele momento, sem o conforto que o conhecimento posterior oferece a quem acompanha os acontecimentos. Saber o que foi o Dia D não elimina o interesse por essas horas anteriores ao desembarque.

Adiar tampouco representa uma saída tranquila. As tropas estão preparadas, e prolongar a espera ameaça o sigilo dos planos aliados. Quanto mais tempo passa, maior é a preocupação com a possibilidade de os alemães descobrirem a operação. Eisenhower precisa considerar tanto os perigos da travessia quanto os custos de manter os homens mobilizados. A previsão meteorológica entra nessa conta porque pode comprometer a execução do ataque, mesmo que todos os outros preparativos estejam concluídos.

O recorte escolhido por Maras permite olhar para o comandante antes que sua decisão se torne um fato histórico. Naquelas horas, ele ainda precisa escolher entre alternativas arriscadas. Essa perspectiva favorece uma leitura menos confortável da autoridade. Ter o poder de dar uma ordem também significa responder pelo que poderá acontecer a quem a cumprir. Stagg fornece uma avaliação essencial, mas não pode assumir o lugar do general quando chegar a hora de autorizar a partida.

Kay Summersby acompanha a espera

Kay Summersby (Kerry Condon), auxiliar de Eisenhower, integra o círculo próximo do comandante durante esse período. Sua presença acrescenta uma relação de confiança a uma situação dominada por obrigações militares. Ao lado dela, o general também aparece como alguém que precisa de apoio enquanto considera uma ordem capaz de colocar milhares de vidas em perigo. Summersby acompanha essa responsabilidade de perto, embora a decisão permaneça fora de suas mãos.

A distribuição das funções ajuda a acompanhar o enredo sem transformar todos os personagens em participantes indistintos de uma reunião. Stagg responde pela avaliação meteorológica. Eisenhower responde pela operação. Summersby permanece junto ao comandante durante a espera. Cada um tem um vínculo diferente com a partida das tropas, e nenhum dispõe de autoridade sobre o elemento que ameaça os preparativos. O tempo continua impondo condições aos homens encarregados de escolher a data.

A guerra antes das praias

“Pressão” parte de uma situação suficientemente forte para despertar interesse sem depender de surpresas sobre o resultado da guerra. A contagem de 72 horas delimita o problema e impede que os personagens adiem indefinidamente uma resposta. O suspense nasce dessa necessidade de agir antes que todas as dúvidas possam ser resolvidas. Há algo perturbadoramente familiar nessa exigência, embora quase ninguém precise encerrar uma reunião autorizando uma invasão marítima.

O roteiro de Maras e David Haig, adaptado da peça de Haig, concentra a atenção nesse período anterior ao desembarque. A escolha é fértil porque devolve incerteza a um episódio frequentemente lembrado a partir de seu resultado. Os aliados tinham um objetivo, tropas preparadas e comandantes encarregados de executar o ataque. Ainda assim, dependiam de uma avaliação especializada para saber se poderiam avançar. Antes de qualquer ação nas praias, Stagg precisa sustentar sua advertência, e Eisenhower precisa decidir o que fazer com ela.