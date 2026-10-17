Da criadora de Power, o policial de 8 episódios da Netflix em que a perseguição vira obsessão

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O detetive Isaiah Stiles tenta encontrar a ligação entre roubos que revelam planejamento e ousadia. Coltrane Wilder, por sua vez, precisa manter os negócios ilegais funcionando sem perder o controle da vida familiar. À medida que a investigação avança, os adversários passam a medir os movimentos um do outro, e a captura assume uma dimensão pessoal. O confronto deixa de caber apenas nas ruas de Los Angeles: decisões tomadas por cada homem começam a cobrar uma resposta de quem divide a casa com ele.

A ligação com “Power” ajuda a localizar a proposta de Courtney A. Kemp, que divide a criação com Tani Marole. Matthew Law interpreta Stiles, enquanto Y’lan Noel assume Wilder. Gabrielle Dennis e Cleopatra Coleman também estão no elenco. Ao colocar um policial e um criminoso no centro da mesma narrativa, a série oferece duas perspectivas sobre ambição, lealdade e as justificativas usadas para continuar avançando quando o custo aumenta.

Esse desenho interessa porque a ideia de proteger a família pode servir tanto de motivação quanto de desculpa. O investigador tem a lei a seu favor; o ladrão depende de escapar dela. Ambos, entretanto, precisam responder a pessoas que não escolheram participar da disputa. Observar essa distância entre o que cada protagonista diz defender e aquilo que suas decisões colocam em risco é uma boa maneira de entrar na história.

A indicação vai para quem gosta de policiais em que a investigação divide espaço com a vida dos envolvidos. Vale reservar tempo para acompanhar o desenvolvimento do confronto: os oito episódios têm duração próxima de uma hora. A busca por vantagem, a administração das suspeitas e a pressão doméstica dão mais de um motivo para seguir os personagens. O assalto movimenta a trama; o que cada homem aceita sacrificar ajuda a sustentar o interesse.