Denzel Washington já viveu este personagem, que agora tem uma série de 7 episódios na Netflix

Bula Streaming Netflix Homem em Chamas (2026)

John Creasy chega ao Brasil a convite de um velho amigo, tentando recuperar alguma estabilidade depois de uma carreira marcada pela violência. O antigo integrante das Forças Especiais carrega traumas que continuam interferindo em sua vida. Quando uma adolescente fica em perigo, ele assume a tarefa de protegê-la e volta a depender das habilidades das quais gostaria de se afastar. No Rio de Janeiro, encontrar abrigo e identificar aliados passa a ser tão urgente quanto enfrentar quem está à procura dos dois.

Criada por Kyle Killen, a produção coloca Yahya Abdul-Mateen II no papel de Creasy e Billie Boullet como a jovem Poe. Alice Braga também integra o elenco. Para quem lembra da interpretação de Denzel Washington, a curiosidade está em encontrar outra leitura do personagem num formato mais longo. O filme dirigido por Tony Scott e a série partem da obra de A. J. Quinnell, mas esta adaptação abre seu próprio caminho.

A relação entre um profissional treinado para matar e alguém que precisa continuar viva oferece um conflito direto. A experiência de Creasy pode ser a melhor proteção de Poe; para ele, voltar à ação também significa se aproximar de lembranças que não consegue controlar. Esse encontro permite acompanhar o suspense por duas frentes: as ameaças do lado de fora e a dificuldade do protagonista de sustentar uma relação de confiança.

O cenário brasileiro acrescenta familiaridade para o espectador daqui, enquanto a presença de Alice Braga aproxima o elenco de uma trajetória conhecida tanto no cinema nacional quanto em produções internacionais. É uma indicação para quem procura ação associada a um personagem ferido e a uma missão de proteção. Os sete capítulos dão espaço à convivência entre os protagonistas, além dos deslocamentos, confrontos e decisões tomadas sob pressão.