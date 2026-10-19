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Riz Ahmed e Guz Khan em cena de A Isca, série do Prime VideoDivulgação / Amazon MGM Studios
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por Bula Streaming
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Vencedor do Oscar cria e estrela esta comédia de 6 episódios no Prime Video

Riz Ahmed, vencedor do Oscar e do Emmy, criou e protagoniza “A Isca”, comédia de seis episódios disponível no Prime Video. Lançada em 2026, a série acompanha um ator que enxerga num teste para James Bond a chance de mudar de vida, enquanto todos opinam sobre ele.

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A Isca (2026)

Criação: Riz Ahmed
Recorte: 1ª temporada · 6 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Riz Ahmed, Guz Khan, Aasiya Shah, Sheeba Chaddha e Sajid Hasan

Shah Latif tenta conseguir trabalho como ator quando aparece uma oportunidade difícil de ignorar: fazer um teste para interpretar James Bond. A possibilidade concentra tudo o que ele deseja para a carreira, mas também o expõe a expectativas que não controla. Ao longo de quatro dias, a família, a ex-namorada e um público cada vez mais interessado passam a julgar sua adequação ao papel. O que parecia uma questão profissional invade as relações pessoais e transforma a busca por reconhecimento numa experiência de pressão contínua.

Escolher Bond como objeto dessa ambição dá à premissa uma dimensão particular. O personagem carrega uma imagem construída por décadas de cinema, capaz de despertar opiniões antes mesmo de alguém entrar em cena. Para Shah, conquistar o trabalho exige enfrentar essa imagem e as versões de si que os outros preferem enxergar. A comédia parte de um desconforto reconhecível: querer muito uma oportunidade e descobrir que, junto com ela, chega uma plateia disposta a decidir quem você deveria ser.

Ahmed também escreve e divide a condução da série com Ben Karlin, conhecido pelo trabalho em “The Daily Show”. A direção fica com Bassam Tariq e Tom George, e o elenco inclui Guz Khan, Aasiya Shah, Sheeba Chaddha e Sajid Hasan. A presença de familiares e antigos afetos no centro da situação amplia o interesse da história. O protagonista precisa lidar com pessoas que o conheciam antes daquela possibilidade de fama e que trazem suas próprias expectativas para o momento.

Com título original “Bait”, a produção tem seis episódios, com duração entre 23 e 27 minutos, e está disponível por assinatura no Prime Video no Brasil. É uma indicação para quem se interessa por comédias sobre ambição, trabalho e aprovação alheia. A temporada curta permite acompanhar de perto esse intervalo de quatro dias em que uma promessa de sucesso altera a vida de Shah. O atrativo está na distância entre conquistar um papel e conseguir preservar alguma autonomia diante das opiniões que ele desperta.

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