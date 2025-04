Os 10 livros de autores nacionais mais esquecidos nos hotéis do Brasil

Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Junior

Luzia do Paraguaçu é uma mulher marcada por estigmas sociais devido a supostos poderes sobrenaturais. Órfão de mãe, Moisés é acolhido e educado por Luzia, que trabalha como lavadeira em um mosteiro da região. Ela educa o menino com rigidez religiosa, moldando seu caráter e visão de mundo. A narrativa aborda temas como colonialismo, racismo estrutural, intolerância religiosa e exclusão social. Ambientado no interior brasileiro, o romance mistura questões pessoais dos personagens com uma crítica mais ampla das estruturas históricas do país.