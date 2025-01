Por 2 semanas no Top 1 de 65 países, série de Ryan Murphy, com Naomi Watts e Jennifer Coolidge é a mais vista de 2022, na Netflix

Imagine transformar o sonho da casa perfeita em um verdadeiro pesadelo. Essa é a dura realidade enfrentada pela família Broaddus, cujas vidas mudaram para sempre após adquirirem uma charmosa mansão em Nova Jersey. O que deveria ser um refúgio de tranquilidade rapidamente se tornou um cenário de angústia, marcado por cartas anônimas repletas de ameaças enviadas por um remetente misterioso que se autodenominava “O Observador”. Inspirado nesse caso real, Ryan Murphy, um dos mais prolíficos criadores da atualidade, deu vida à minissérie “Bem-Vindos à Vizinhança”, uma obra que desafia as convenções do terror ao explorar medos profundos e atemporais.

Ryan Murphy não conhece limites em sua produção criativa. Só neste ano, além de “Bem-Vindos à Vizinhança”, entregou títulos como “Dahmer: Um Canibal Americano”, “O Telefone do Sr. Harrigan” e “Diários de Andy Warhol”. Isso sem mencionar sucessos televisivos como “911: Lone Star”, a última temporada de “American Horror Stories” e “Feud”. No entanto, é em “Bem-Vindos à Vizinhança” que Murphy mergulha em um horror visceral, explorando os medos primordiais descritos por Thomas Hobbes: o pânico da morte violenta e a ameaça à propriedade privada.

A trama gira em torno da mansão localizada no endereço fictício Boulevard 657, um imóvel de tijolos avermelhados e escadas de pedra, situado em um subúrbio aparentemente idílico a uma hora de Nova York. Entretanto, esse cenário bucólico logo se transforma em palco de suspense. Cartas enigmáticas, contendo frases perturbadoras como “Você sabe o que há nas paredes da casa?” e “Dê à casa o sangue que ela está pedindo”, começam a chegar, revelando detalhes íntimos sobre os moradores. Esses eventos, que ganharam destaque na mídia após reportagem do “New York Magazine” em 2018, servem de base para uma narrativa que mistura paranoia, teorias da conspiração e relações sociais.

Na adaptação de Murphy, a família Broaddus ganha novos nomes e rostos. Dean Brannock (Bobby Cannavale) e Nora (Naomi Watts) lideram o elenco como o casal protagonista, acompanhado pelos filhos Ellie (Isabel Gravitt) e Carter (Luke David Blumm). Quando as autoridades falham em oferecer respostas, eles contratam a detetive particular Theodora Birch (Noma Dumezweni), que assume a investigação com determinação. Os suspeitos são muitos: desde os vizinhos Mitch e Maureen (Richard Kind e Margo Martindale), até Pearl (Mia Farrow) e seu filho problemático, Jasper (Terry Kinney). Outras figuras suspeitas incluem o ex-morador John Graff (Joe Mantello), o professor fascinado por arquitetura Roger Kaplan (Michael Nouri) e a agente imobiliária Karen Calhoun (Jennifer Coolidge). Cada episódio apresenta reviravoltas que confundem e intrigam o espectador, prendendo-o à trama.

O maior trunfo da minissérie está em sua capacidade de transportar o público para o epicentro do mistério. As ameaças de “O Observador” são reais ou apenas um jogo psicológico? O autor das cartas age sozinho ou representa um grupo? Há motivos ocultos ou é pura obsessão? Esses questionamentos reverberam enquanto acompanhamos a luta dos Brannock para proteger sua família e entender o que realmente está acontecendo.

Na vida real, a família Broaddus adquiriu a propriedade por US$ 1,35 milhão em 2014, mas cinco anos depois, vendeu-a com prejuízo por US$ 953 mil. Hoje, a histórica residência tem 117 anos, conforme dados da Sociedade de Preservação Histórica de Westfield. Essa jornada de terror transformada em entretenimento nas mãos de Ryan Murphy é, acima de tudo, um convite a refletir sobre os limites entre a segurança pessoal e o medo do desconhecido. Ao final, “Bem-Vindos à Vizinhança” não é apenas uma série; é uma experiência que deixa marcas duradouras em quem a assiste.