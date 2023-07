10 filmes eróticos para assistir na Netflix

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre

Divulgação / Netflix

Nesta releitura do clássico romance de D. H. Lawrence de 2022, Connie embarca em uma vida de riqueza e privilégios prometidos pelo casamento com Clifford Chatterley, que aparenta ser o companheiro perfeito para uma vida de prestígio. No entanto, o que parecia ser um matrimônio ideal se transforma em uma dolorosa prisão quando Clifford retorna da Primeira Guerra Mundial confinado a uma cadeira de rodas, completamente incapaz de andar. Em meio ao isolamento e à frustração desse novo contexto, Connie encontra atração em uma figura improvável: Oliver Mellors, o guarda florestal do patrimônio da família Chatterley. Um romance intenso e provocante é desencadeado, despertando em Connie desejos e paixões latentes. Contudo, à medida que as fofocas sobre o caso começam a surgir, Connie se depara com um dilema que pode mudar drasticamente seu futuro.