Indicado a 4 estatuetas do Oscar, filme com Tom Cruise arrecadou nas bilheterias mais de 20 vezes o próprio custo

“Top Gun: Ases Indomáveis” é uma das grandes obras do cinema que marcaram geração, com quatro nomeações ao Oscar e coroada com o prêmio de Melhor Canção Original pela emblemática “Take My Breath Away”, composta por Giorgio Moroder e Tom Withlock. O filme transcende o efêmero, se incorporando à cultura popular e se estabelecendo como um ponto de referência cultural multifacetado, influenciando diversas faixas etárias. Seu impacto é tangível: o aumento significativo no número de jovens que se alistaram na Marinha dos Estados Unidos após seu lançamento é um testemunho vívido desse fenômeno, enquanto a moda das jaquetas de couro varreu os horizontes da moda.

Sob a direção de Tony Scott e a escrita habilidosa de Jim Cash, Jack Epps Jr. e Ehud Yonay, este longa-metragem foi concebido com um investimento considerável de 15 milhões de dólares. Seu retorno nas bilheterias foi monumental, ultrapassando em vinte e quatro vezes o valor de seu orçamento, arrecadando cerca de 360 milhões de dólares. Scott enfrentou desafios durante a produção, inclusive sendo demitido brevemente pela Paramount devido a preocupações financeiras. No entanto, sua visão inovadora e contribuições revolucionárias para o cinema garantiram sua reintegração ao projeto.

A fim de garantir autenticidade e detalhes impressionantes, a Paramount investiu mais de 1,8 milhão de dólares para garantir acesso aos recursos militares do Pentágono, incluindo aviões e porta-aviões. Scott, por sua vez, persuadiu o estúdio a colaborar com a Grumman, fabricante do F-14, para desenvolver suportes especiais para câmeras, permitindo filmagens aéreas extraordinárias e imersivas.

Embora inicialmente relutante, Tom Cruise, no papel do protagonista Maverick, foi convencido a se juntar ao projeto após uma experiência de voo com os Blue Angels. Similarmente, Val Kilmer, interpretando o antagonista Ice, inicialmente não estava interessado no papel, mas cumpriu suas obrigações contratuais. Surpreendentemente, ele acabou por se encantar com a experiência.

Maverick personifica a bravura e a habilidade, impulsionado pela memória de seu falecido pai, um piloto da Marinha que morreu tragicamente em 1965. Determinado a honrar o legado de seu progenitor, ele busca se destacar como o melhor de sua classe. Seu colega e amigo de voo, Goose (Anthony Edwards), é uma presença constante, compartilhando suas aventuras e apoiando-o nos céus.

Estes jovens pilotos, ávidos por emoção e determinados a abraçar a vida em sua plenitude, encontram diversão em manobras arriscadas nos céus e nos agitados bares noturnos, onde flertam e desfrutam da companhia feminina. É nesse contexto que Maverick conhece Charlie (Kelly McGillis), uma instrutora na escola de combate aéreo que, apesar de suas reservas iniciais, é seduzida pelo charme e confiança do protagonista.

Apesar de sua trama previsível, “Top Gun: Ases Indomáveis”, na Netflix, é dotado da habilidade singular de Tony Scott em criar cenas icônicas, que ecoam não apenas na época de seu lançamento, mas continuam a ser referências marcantes no vasto panorama do entretenimento contemporâneo.

Filme: Top Gun: Ases Indomáveis

Direção:Tony Scott

Ano: 1986

Gênero: Ação/Drama

Nota: 8/10