O desafio de Jeff Bezoz

Quem gosta de livros tem que se deparar com a questão da Amazon, a super loja virtual. O dono da Amazon, o Jeff Bezos é uma das pessoas mais ricas do mundo. Sua fortuna pessoal já beira os 200 bilhões de dólares. Isso é mais de 1 trilhão de reais! Para se ter uma ideia de quanto dinheiro é isso, vamos fazer um desafio matemático:

Se o Jeff Bezos trocar todo o seu dinheiro em notas de 100 dólares, ele vai ter em mãos 2 bilhões de notas. Considerando que cada nota tem 12 cm de comprimento e que a Terra tem uma circunferência de 40.000 km, se o Jeff colocar as notas em fila, quantas voltas elas darão na Terra?

Pensa aí… mas não gasta muito tempo não, senão o Jeff Bezos ganha mais dinheiro e seu cálculo vai ter que ser refeito.

Pois é, esse bilionário (trilionário em reais) é o cara que mais vende livros no mundo. Todos sabemos que a Amazon é gigante, que faz o que quer, que distorce o mercado de livros, que consegue cobrar menos pelos livros do que as livrarias comuns, que domina o mercado de venda de livros on line e que complica a vida das livrarias físicas, sempre em crise.

Por outro lado, sabemos também como é fácil comprar livros na Amazon, que é uma sensação boa quando chegam os pacotes de livros na nossa porta e que os putos entregam muito rápido. Mas, caramba, por que vamos dar mais dinheiro pro Jeff? Para enrolar mais a vida das livrarias físicas que a gente gosta tanto? Para o dinheiro dele dar mais voltas na Terra?

Então nós, compradores de livros, ficamos com essa questão: Comprar livros na Amazon, ajudar um bilionário a ficar mais rico e ainda atrapalhar mais a vida das livrarias? Mas é tão fácil comprar livros na Amazon! E às vezes a gente não acha o livro em outro lugar! O que fazer?

Enquanto você pensa aí, eu lhe dou o resultado do desafio do Jeff Bezos: A resposta é… 6 voltas na Terra!